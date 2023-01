Même avec la baisse des prix des voitures d’occasion, les acheteurs paient 7,1 000 $ au-dessus de la « normale »

La demande sur le marché des voitures d’occasion a grimpé en flèche pendant la pandémie, car des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont entravé la capacité des constructeurs automobiles à produire de nouveaux véhicules. Cette situation s’améliore maintenant, avec de modestes améliorations dans les stocks des concessionnaires, car la hausse des taux d’intérêt exerce une pression sur l’abordabilité. Le prix moyen d’une voiture neuve est de 46 382 $, selon une estimation de JD Power et LMC Automotive.

Le mois dernier, le prix moyen d’une voiture d’occasion était de 30 899 $, selon CoPilot. Ce montant est de 7 146 $ (ou 30 %) de plus que si les prévisions d’amortissement projetées s’étaient avérées vraies. Cependant, le prix va dans le bon sens pour les consommateurs : il y a six mois, l’application a estimé que les acheteurs de voitures payaient environ 10 000 $ au-dessus de la “normale”.

Alors que les prix étaient inférieurs de 8,8% en décembre par rapport à l’année précédente, les consommateurs continuent de payer plus pour les voitures d’occasion qu’ils ne le feraient si les attentes de dépréciation typiques étaient en jeu, selon l’application d’achat de voitures CoPilot, qui suit ces primes de prix dans un rapport mensuel .

Pourtant, se tourner vers une voiture d’occasion ne donne généralement pas un meilleur taux lors du financement. Le taux d’intérêt moyen sur un crédit voiture d’occasion était de 10,25% en décembre, contre 6,68% pour financer un véhicule neuf, selon Edmunds. Cela se compare à 7,4 % et 4,1 %, respectivement, un an plus tôt.

De plus, le taux que vous payez est en partie basé sur votre pointage de crédit – plus ce nombre à trois chiffres est élevé, plus le taux auquel vous pouvez être admissible est bas.

Et, bien sûr, le prix dépend des spécificités de la voiture elle-même.