Même au-delà de la maladie, le COVID a eu un impact sur notre santé cardiaque

Nos cœurs ont un gros travail. Malgré leur tâche impressionnante de nous maintenir en vie chaque seconde de chaque jour, eux aussi ont ressenti les conséquences de la pandémie de COVID-19. Ils peuvent avoir été endommagés par la maladie elle-même, ou ils ont été indirectement touchés par la façon dont nous avons dû changer nos vies et nos habitudes.

Un peu plus de deux ans après la déclaration de la pandémie mondiale de COVID-19 par l’Organisation mondiale de la santé, les chercheurs s’efforcent toujours de donner un sens aux effets en cascade du virus respiratoire à travers le corps. Les scientifiques discernent également les autres impacts moins directs de COVID-19. Le stress, les changements de mode de vie, l’augmentation de la consommation d’alcool et les obstacles à l’accès aux soins de santé – en plus de la maladie elle-même – affectent la santé cardiaque des gens et entraînent une augmentation des maladies cardiaques.

Cardiopathie décrit plus qu’une crise cardiaque soudaine – c’est un terme général pour plusieurs conditions qui ont un impact sur le fonctionnement du cœur, et il peut aller de pair avec d’autres problèmes de santé courants, y compris le diabète. Hypertension artérielle est un facteur de risque majeur de maladie cardiaque.

Bien que les maladies cardiaques soient toujours la première cause de décès dans le mondeles traitements modernes et les efforts de prévention ont conduit à une déclin constant du nombre de décès au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, la pandémie menace les progrès réalisés en matière de santé cardiaque. Une fois ajusté en fonction de l’âge, le taux de mortalité par maladie cardiaque et accident vasculaire cérébral a augmenté de 2019 à 2020 aux États-Unis, selon un étude publié fin mars. L’augmentation était la plus élevée pour les Noirs américains, qui avaient quintuplé par rapport aux Blancs.

La maladie COVID-19, qui attaque le cœur, les vaisseaux sanguins et d’autres parties essentielles du corps, est responsable de certains cas des maladies cardiaques et des dommages. Mais les facteurs quotidiens qui font ou détruisent notre santé, y compris la possibilité de prendre rendez-vous ou d’autres déterminants sociaux de la santésont également susceptibles d’avoir joué un rôle dans l’augmentation de la mortalité observée dans l’étude, explique le Dr Amy Pollak, cardiologue à la clinique Mayo.

“Il y a eu des changements significatifs chez la plupart de mes patients en ce qui concerne la quantité d’exercice ou les changements alimentaires à un moment donné au cours des deux dernières années”, a déclaré Pollak. “Et cela peut avoir un impact sur notre tension artérielle, notre glycémie et notre cholestérol, ainsi que sur les changements d’activité qui ont un impact sur notre santé et notre niveau de stress.”

Selon une enquête menée en février par la Cleveland Clinic, 40% des américains ont connu au moins un problème cardiaque depuis le début de la pandémie, notamment un essoufflement ou une augmentation de la pression artérielle.

Voici comment la pandémie s’est emparée du cœur.

Randy Faris/Getty Images



Comment le stress et l’isolement social blessent le cœur

Le stress libère du cortisolune hormone qui, avec le temps, peut augmenter le cholestérol, glycémiela pression artérielle et les triglycérides – qui peuvent tous augmenter le risque de maladie cardiaque.

Pour le meilleur ou pour le pire (surtout pour le pire), notre corps enregistre le stress. Alors que nous avançons dans l’année 3 de la pandémie, la plupart des gens ont ressenti un certain degré de stress résultant de la perte, du chagrin, de l’ennui, de la complaisance ou d’autres émotions. Alors que notre santé mentale collective a chuté, la pandémie a également contribué à plus de facteurs de stress quotidiens dans la vie de certaines personnes qui peuvent être moins dramatiques et plus difficiles à identifier, par le biais de l’enseignement à domicile, des changements d’emploi ou de la peur de tomber malade, par exemple.

Le stress peut également épuiser votre énergie et vous fatiguer, ce qui peut conduire à autres facteurs qui ont un impact négatif sur la santé cardiaque, comme la suralimentation, le manque d’exercice et le fait de ne pas prendre les médicaments prescrits. L’inactivité (qui est fréquente chez les personnes coincées à la maison ou à deux ans de leur groupe d’exercice ou salle de sport préféré) augmente votre risque de maladie de l’artère coronaireou une accumulation dans les vaisseaux qui fournissent le sang et l’oxygène dans tout le corps.

L’isolement social et la solitude ont également marqué une grande partie de la pandémie de COVID-19, les personnes âgées assumant une grande partie du fardeau avant même le COVID-19. UN étude sur le risque de maladie cardiaque, l’isolement social et la solitude ont révélé que les femmes ménopausées qui souffraient des deux étaient 27% plus susceptibles de développer une maladie cardiaque que leurs pairs. Alors que l’étude a été menée avant la pandémie, Pollak craint que les effets ne soient encore plus prononcés maintenant. Et aussi plus difficile à décrire d’un point de vue médical.

“Nous ne comprenons pas autant le” pourquoi “”, déclare le Dr Pollak. “Dans quelle mesure cela est-il lié, si vous vous sentez socialement isolé, avez-vous également des changements dans votre activité physique ou votre alimentation. Ou êtes-vous moins susceptible de faire ces choix positifs pour surveiller votre tension artérielle ?”

Brandon Colbert Photographie/Getty Images



Mais le rôle du stress chronique et l’effet toxique trop de cortisol a sur notre corps est probablement très lié aux expériences des gens dans l’isolement social.

“Nous savons que le stress chronique, indépendamment des choix alimentaires et de mode de vie, est indépendamment associé à un risque plus élevé de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral”, déclare Pollak.

Le stress, la solitude ou d’autres émotions peuvent également nous pousser à prendre la bouteille. Environ un quart d’Amérique ont déclaré boire plus pour faire face au stress de la pandémie, combinant un autre changement culturel dans notre vision de l’alcool avec des conséquences potentiellement négatives pour notre santé cardiaque.

Le Dr Arun Sridhar est cardiologue et professeur adjoint de cardiologie à la faculté de médecine de l’Université de Washington. Il voit l’augmentation de la consommation d’alcool comme une augmentation du risque de fibrillation auriculaire – un rythme cardiaque irrégulier et souvent rapide – qui est l’un des types les plus courants d’arythmie (rythme cardiaque irrégulier).

“Nous avons constaté une augmentation du nombre de patients atteints de fibrillation auriculaire et d’arythmies cardiaques”, déclare Sridhar. Mais il ne peut pas dire avec certitude que tous ces cas sont le résultat direct de l’alcool, car il existe d’autres facteurs que les personnes qui boivent davantage au jeu – y compris les personnes qui ne viennent pas pour des soins de suivi pour une maladie cardiaque existante, ou qui retardent soins tous ensemble.

“Toutes ces choses ont augmenté le nombre de patients qui viennent pour un traitement de l’arythmie ces jours-ci”, dit Sridhar.

Le chagrin des soins différés

Alors que les capacités hospitalières ont atteint leurs limites à différents moments au cours des deux dernières années et que les rendez-vous non urgents ont été annulés, l’incapacité de se présenter pour un contrôle de la tension artérielle ou un autre rendez-vous de soins primaires a également un impact sur les cœurs américains.

Sridhar dit qu’il s’inquiète du retard dans les soins de santé pour ce qu’il appelle des “problèmes de maintenance à long terme”. Un événement cardiaque majeur, comme une crise cardiaque ou même des palpitations cardiaques, est généralement suffisamment notable pour demander de l’aide et des soins, dit-il. Mais lorsqu’il s’agit de gérer l’hypertension artérielle, le diabète ou d’autres facteurs de risque directs de maladie cardiaque, les patients ne venaient pas se faire soigner, soit par peur du coût, soit par crainte d’être exposés à l’hôpital.

Mais peut-être que les patients n’ont pas besoin de venir contrôler leur tension artérielle, tant qu’ils ont les bons outils à la maison. Quelques recherche du Royaume-Uni suggère que les patients qui sont équipés d’un tensiomètre et qui travaillent avec une équipe de soins de santé par vidéo pour la consultation et l’éducation sur les médicaments pourraient être en mesure de gérer leur hypertension plus efficacement.

L’obstacle à ce type de soins de télémédecine pour plus de personnes, bien sûr, ce sont les appareils. Les patients doivent être connectés au système vidéo dont leur fournisseur a besoin, un tensiomètre (ce qui peut vous coûter de 30 $ à 200 $) et quelqu’un pour vous aider avec la configuration, si nécessaire.

Peter Dazeley/Getty Images



Combien de temps COVID affecte le cœur

Certaines personnes qui se sont remises du COVID-19 ne se sont pas encore senties comme elles-mêmes, en proie à des symptômes persistants qui interfèrent avec leur vie quotidienne. Pour les personnes vivant avec longue COVIDles réponses sur sa cause et les traitements potentiels restent dans les limbes tandis que de nouveaux symptômes sont ajoutés à la longue liste presque quotidiennement.

L’arythmie, ou les anomalies de votre rythme cardiaque, est l’un des symptômes d’un long COVID. Un autre est le sentiment d’essoufflement que certaines personnes ressentent facilement en faisant quelque chose qui, avant l’infection, n’aurait pas été une contrainte pour elles. Cet essoufflement est causé par des changements dans la capacité du cœur à “augmenter la production”, dit Sridhar, ou des changements dans la quantité d’énergie que nous pouvons exercer.

Une vaste étude publiée le mois dernier dans le revue Nature décrit les effets considérables du COVID-19 sur la santé cardiaque. L’étude a examiné les données de millions de dossiers de santé dans la base de données du Département américain des anciens combattants. Non seulement le COVID-19 peut avoir un impact sur les vaisseaux cardiaques et endommager les muscles lorsque les personnes sont gravement malades, mais même 30 jours après l’infection, les personnes présentaient un risque plus élevé de divers types de maladies cardiovasculaires, notamment les troubles cérébrovasculaires, les dysrythmies, les cardiopathies ischémiques et non ischémiques. , péricardite, myocardite, insuffisance cardiaque et maladie thromboembolique.

“Si quelqu’un a déjà pensé que COVID était comme la grippe, cela devrait être l’un des ensembles de données les plus puissants pour souligner que ce n’est pas le cas”, a déclaré le Dr Eric Topol, cardiologue chez Scripps Research. a dit à la science.

Le cœur est l’un des organes les plus importants de notre corps (deuxième peut-être après le cerveau). Compte tenu du rôle irremplaçable qu’il joue dans notre capacité à maintenir la vie, même de petites perturbations dans le fonctionnement de ses systèmes peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne. Plus de recherche et de temps sont nécessaires pour mesurer toute l’influence du COVID-19 sur le cœur.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.