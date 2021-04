Le juge du procès de l’ancien policier Derek Chauvin a ordonné que les noms des jurés restent scellés pendant au moins six mois pour leur protection malgré leur verdict de culpabilité, ce qui semble apaiser les craintes d’une violence potentielle.

Le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, a noté que le tribunal et les avocats chargés de l’affaire avaient reçu un niveau sans précédent de messages et d’appels, y compris des menaces, et certains jurés craignaient le harcèlement des médias. « À la lumière de toutes ces considérations, le tribunal estime que les restrictions continues à la divulgation publique de l’identité des jurés restent nécessaires pour protéger les jurés désireux de rester anonymes contre toute publicité ou harcèlement indésirable. »





Le jury a reconnu mardi Chauvin coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré, ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, dans la mort de George Floyd en mai dernier. Cahill a fixé la peine de Chauvin pour le 16 juin. L’incident de Floyd a déclenché une vague de manifestations de Black Lives Matter, dont beaucoup sont devenues violentes, à travers les États-Unis.

La représentante américaine Maxine Waters (D-Californie) avait averti samedi dernier que si le jury ne trouvait pas Chauvin coupable de meurtre, les manifestants devraient « devenir plus actif » et « plus conflictuel. » Cahill a déclaré lundi que ces commentaires pourraient donner à la défense des motifs de faire appel du verdict à venir s’il allait à l’encontre de Chauvin.





Lisa Christensen, une jurée suppléante dans l’affaire, aurait mentionné dans une interview qu’elle craignait «des émeutes et des destructions» si Chauvin n’était pas condamné. « Je ne veux pas subir à nouveau des émeutes et des destructions, et j’étais préoccupé par le fait que des gens viennent chez moi s’ils n’étaient pas satisfaits du verdict, » elle a dit.

Le juge a permis à Christensen et à d’autres jurés de parler publiquement de l’affaire et de révéler leur identité s’ils choisissent de le faire eux-mêmes.

