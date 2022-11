Même après les progrès, l’attaque de passage des Bears de Chicago a encore un long chemin à parcourir – Shaw Local

Les Bears pourraient enfin avoir écrasé leur quart-arrière dans le sol. Nous en apprendrons plus sur l’état de son épaule gauche malade plus tard cette semaine. Justin Fields est un jeune joueur résilient et cela ne surprendrait personne s’il jouait avec une douleur à l’épaule dans son épaule non lanceuse cette semaine.

La défaite de dimanche contre les Falcons a été un peu humiliante pour l’attaque des Bears, pas seulement parce que la blessure à l’épaule de Fields a tout gâché. Atlanta a semblé, relativement, embouteiller Fields, bien qu’il ait toujours trouvé un moyen de courir pour 85 verges et un touché.

Comparé au rythme rapide qu’il avait lors des deux matchs précédents, cela ne ressemble à rien.

Alors que Fields court comme un fou, le jeu de passes est loin de correspondre à la magie qu’il a créée avec ses jambes. Il y a eu de grands moments et des lancers de haut niveau du QB, mais il y a aussi eu de mauvaises erreurs en cours de route.

Que disent les chiffres : Les Bears sont l’équipe 3-8 la plus excitante de la NFL. Fields a été très agréable à regarder pour les fans. Il a fait des lancers incroyables. Le tirage au sort de David Montgomery, dimanche, était un lancer de haut niveau.

Mais dans l’ensemble, cette attaque de passage des Bears laisse encore beaucoup à désirer. Même avec le récent succès de Fields, les Bears sont sur le point d’être potentiellement la pire attaque de passe de la NFL depuis plus d’une décennie.

En 11 matchs, ils totalisent en moyenne 128,1 verges par la passe par match, ce qui les classe au dernier rang parmi 32 équipes et plus de 25 verges par match derrière Atlanta, 31e au classement. Aucune équipe de la NFL n’a terminé une saison complète avec moins de 140 verges par la passe par match depuis les Jaguars de Jacksonville en 2011, qui avaient en moyenne 136,2 verges par la passe par match.

À titre de comparaison, la pire attaque par la passe de la ligue la saison dernière, les Saints de la Nouvelle-Orléans, a récolté en moyenne 187,4 verges par la passe par match. Les Bears de 2021 ont terminé à seulement 1,2 mètre par match du bas de la ligue.

Les Bears n’ont pas encore lancé pour 200 verges nettes dans un match (verges par la passe moins verges par sac). Fields a totalisé 200 verges par la passe ou plus une seule fois cette saison. Il n’a toujours pas tenté 30 passes dans aucun match cette saison.

À ce rythme, les Bears de 2022 pourraient être la pire attaque de passage des Bears de Chicago en 17 ans. Les Bears n’ont pas atteint en moyenne 128,1 verges par la passe ou pire depuis 2005, alors qu’ils avaient en moyenne 125,1 verges par la passe avec le quart-arrière Kyle Orton à partir de 15 matchs.

Quelqu’un peut-il virer le QB ? : En 11 matchs, les Bears n’ont que 15 sacs cette saison. Seuls les 13 sacs des Raiders de Las Vegas (en 10 matchs) sont pires. Les Bears créent des sacs sur seulement 5,07% des tentatives de passes de leurs adversaires, ce qui les classe au 27e rang parmi les défensives. Les Cowboys de Dallas sont actuellement en tête de la NFL avec 42 sacs en 10 matchs.

Aucun joueur de ligne défensive des Bears n’a plus de deux sacs. Safety Jaquan Brisker mène l’équipe avec trois sacs, suivis de 2,5 sacs d’un secondeur qui ne joue plus pour l’équipe – Roquan Smith.

Les Bears n’ont pas terminé derniers de la NFL dans les sacs depuis 2013, alors qu’ils n’ont totalisé que 31 sacs en 16 matchs et à égalité avec Jacksonville au bas de la ligue.

Mise à jour de la commande préliminaire : Cela deviendra probablement une vérification hebdomadaire à ce stade. Avec les Bears à 3-8, il n’est jamais trop tôt pour commencer à penser à l’année prochaine. Si la saison s’était terminée la semaine dernière, les Bears auraient choisi le sixième rang du repêchage.

Avec une autre défaite, ils sont passés à la troisième place, selon Tankathon. Houston, à 1-8-1, reste le favori pour décrocher le premier choix au classement général. La Caroline et Chicago sont à égalité 3-8, mais la force du calendrier de la Caroline est bien pire, alors ils choisiraient la deuxième place. Les deux équipes, cependant, ont encore des matchs gagnables au calendrier.

Ne soyez pas encore trop excité, cependant, car les Bears ont encore leur semaine de congé et il y a un groupe de six équipes assises à 3-7 qui pourraient faire match nul même avec les Bears et les Panthers pour compliquer les choses.

Les Bears ont actuellement la deuxième force de calendrier la plus difficile de la ligue (basée sur les records des adversaires), ils ne sont donc pas susceptibles de gagner des bris d’égalité. Il semble toujours très probable que les Bears se retrouveront entre le cinquième et le 10e, ou à peu près. La semaine dernière (avant la défaite contre Atlanta), Le modèle Football Power Index d’ESPN a donné aux Bears 47,5% de chances de décrocher un choix parmi les cinq premiers.

Le retour de Patterson : Le touché de retour de 103 verges de Cordarrelle Patterson contre les Bears dimanche a marqué un record de la NFL de neuf touchés de retour de coup d’envoi pour Patterson.

De ses neuf touchés de retour, les Bears ont été impliqués dans cinq d’entre eux. Quatre des neuf ont été à Soldier Field.

Son premier touché de retour en carrière en 2013 est survenu en tant que membre des Vikings contre les Bears. Cinq ans plus tard en 2018 avec la Nouvelle-Angleterre, il en retourne un contre les Bears. Patterson en a renvoyé deux en tant que membre des Bears, un en 2019 contre les Saints à Soldier Field et un autre en 2020 contre les Vikings à Chicago. Puis, bien sûr, le match de dimanche contre les Bears.

Curieusement, que Patterson soit ou non membre des Bears ou joue contre eux, les Bears ont perdu ces cinq matchs.