Après avoir bloqué le trafic de fret en provenance de Grande-Bretagne pour tenter d’arrêter la propagation d’une variante peut-être plus contagieuse du coronavirus, la France a rouvert mercredi sa frontière au transport par camion. L’action était subordonnée à des tests de virus, et l’armée britannique a été envoyée mercredi matin pour aider dans le processus laborieux d’administrer des tests à des dizaines de chauffeurs de camion qui ont été laissés bloqués à l’extérieur des ports britanniques lorsque les frontières ont été fermées. Mais aux petites heures du matin, avec la circulation largement au point mort, il y avait plus de frustration et de confusion pour les centaines de conducteurs qui ont passé des jours à dormir dans leurs plates-formes, sans aucun moyen de savoir s’ils rentreraient chez eux pour Noël. Alors que les tensions montaient autour des policiers et des chauffeurs en colère, les réseaux d’information ont capturé des scènes de bousculades alors que le désespoir de mouvement s’intensifiait. On craignait que le chaos matinal ne soit le prélude du cauchemar logistique à venir, la Road Haulage Association avertissant que même «un court retard dans le processus entraînerait d’énormes retards dans la chaîne d’approvisionnement».

Dans le cadre de l’accord avec la France, des tests rapides avec «dispositifs d’écoulement latéral»Sera administré par des agents du Service national de la santé et l’armée fournira une assistance logistique. Les tests, qui ont été développés par Public Health England et l’Université d’Oxford, sont une arme relativement nouvelle dans la lutte contre le virus. Ils peuvent détecter la nouvelle variante et donner un résultat en environ 30 minutes, selon Public Health England. Les chauffeurs de fret recevront leur résultat de test par SMS, qui leur donnera ensuite le droit de traverser la Manche. Toute personne dont le test est positif devra passer un autre test, mais des protocoles d’isolement sont encore en cours d’élaboration. Des tests auront également lieu côté français pour les transporteurs entrant en Grande-Bretagne. La France a également accepté d’autoriser certains groupes de personnes à voyager de la Grande-Bretagne à la France s’ils pouvaient produire la preuve d’un récent test de coronavirus négatif. Ils incluaient des non-citoyens ayant une résidence permanente dans l’Union européenne et des personnes dont le voyage est jugé indispensable. Parmi eux se trouvent des diplomates, des agents de santé qui participent à la lutte de la France contre le virus, ainsi que les conducteurs et membres d’équipage d’avions, de trains et de bus de passagers.