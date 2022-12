Même après FTX, le président de la SEC ne voit pas la nécessité de nouvelles lois sur la cryptographie

L’effondrement rapide de l’empire de la crypto-monnaie FTX suscite des appels urgents à Washington pour une législation visant à freiner l’industrie des actifs numériques.

Mais après que deux hauts dirigeants liés à FTX ont plaidé coupables à des accusations de fraude mercredi, Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission, repousse les appels à de nouvelles lois, arguant que les règles existantes de la SEC et les décisions de la Cour suprême suffisent et que la crypto les émetteurs et les bourses doivent simplement se mettre en conformité.

“La chaussée se raccourcit”, a déclaré M. Gensler dans une interview jeudi, avertissant les autres émetteurs et échanges de crypto qui ne sont pas enregistrés auprès de l’agence qu’ils pourraient bientôt se retrouver face à des mesures d’exécution.

Mercredi, la SEC a annoncé qu’elle avait réglé les accusations de fraude civile avec deux anciens hauts dirigeants de l’empire FTX, Gary Wang, co-fondateur de l’échange, et Caroline Ellison, qui était la directrice générale de la branche commerciale de FTX, Alameda Research. , qui a utilisé des milliards de fonds clients FTX pour soutenir ses paris très risqués.