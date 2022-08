Même après de nouveaux ajouts, Sam Mustipher continue de se battre pour la place – Shaw Local

LAKE FOREST – L’un des premiers gestes du directeur général des Bears, Ryan Poles, dans son nouveau travail, a été de recruter le joueur autonome de centre Lucas Patrick, un vétéran de sixième année qui a déjà joué pour les Packers de Green Bay.

C’était évidemment un mauvais signe pour l’ancien centre de départ Sam Mustipher. Le joueur de 25 ans a débuté les 17 matchs au centre la saison dernière et sept matchs la saison précédente. Cependant, les Bears n’abandonnaient pas complètement Mustipher. Ils ont offert un contrat d’un an à Mustipher, qui avait été un agent libre de droits exclusifs.

Lorsque l’équipe s’est réunie ce printemps pour le minicamp, Mustipher s’est retrouvé à voir beaucoup d’action à la garde droite. Lundi, après l’entraînement, il a déclaré qu’il n’avait pas joué de garde dans un match depuis le lycée.

“J’ai aimé la compétition toute ma vie”, a déclaré Mustipher. « À chaque étape dans laquelle j’ai été, j’ai dû concourir pour un emploi. Je n’ai jamais été le gars le plus fort, le plus rapide et le plus doué sur le plan athlétique, alors j’accroche mon chapeau aux choses qui – être prêt à faire les autres choses que les autres ne veulent pas faire.

Les Bears ont initialement signé Mustipher en tant que recrue non repêchée de Notre Dame en 2019. Il a passé toute la saison 2019 dans l’équipe d’entraînement et a commencé 2020 dans l’équipe d’entraînement. Les blessures devant lui sur le tableau des profondeurs lui ont donné une chance de commencer au centre au cours de la seconde moitié de 2020.

Avec une transition vers la garde, Mustipher pourrait s’avérer encore plus précieux pour les Bears – même s’il n’est pas nécessairement un partant. Il a 24 départs en carrière à son actif et devrait être disponible pour jouer au centre ou à l’un ou l’autre poste de garde. C’est la définition d’une sauvegarde précieuse.

Déjà, cette polyvalence est apparente. Patrick s’est blessé à la main la semaine dernière et sera absent pendant un certain temps. Depuis que Patrick est tombé, Mustipher est davantage revenu au centre. Lui et la recrue Doug Kramer ont partagé leur temps au centre avec l’attaque de première corde.

“Ce n’est pas si difficile”, a déclaré Mustipher à propos de jouer aux deux positions. « C’est notre travail. C’est ce à quoi nous avons été appelés. Je vais étudier.”

Au cours de l’intersaison, Mustipher a passé beaucoup de temps à étudier les gardes qui jouent à une taille et un poids similaires à lui (les Bears listent Mustipher à 6 pieds 2 pouces et 332 livres). Mustipher a regardé beaucoup l’ancien garde des Saints Larry Warford et l’actuel garde des Buccaneers Shaq Mason.

Au printemps, il prenait des représentants à la garde droite avec l’attaque de départ, partageant le temps avec Dakota Dozier. Pendant le minicamp vétéran, Dozier s’est blessé au genou et est allé dans la réserve des blessés. Maintenant, la principale compétition de Mustipher à la garde droite vient du vétéran Michael Schofield et de la recrue Ja’Tyre Carter.

Carter a passé beaucoup de temps à la garde droite la semaine dernière. Schofield, que les Bears montaient lentement dans l’action, a vu plus de temps lundi.

“Là où ils ont besoin de moi, c’est là où je serai”, a déclaré Mustipher.

Prise de présence : L’entraîneur-chef Matt Eberflus a confirmé que le demi de coin Thomas Graham Jr. sera absent pendant un certain temps en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le plaqueur défensif Angelo Blackson a raté son deuxième entraînement consécutif en raison d’une blessure non divulguée. Blackson était présent et utilisait le vélo d’exercice.

Eberflus a déclaré qu’il n’y avait aucune mise à jour sur le statut de Roquan Smith. Smith continue de participer aux réunions et reste sur la liste des personnes physiquement incapables de performer. Smith pousse les Bears à le signer pour une prolongation de contrat.

“Je ne suis pas au milieu de cela”, a déclaré Eberflus. “Donc, je ne peux vraiment pas dire qu’il y a des progrès, pas des progrès. C’est pour Ryan [Poles] et lui travaillant ensemble.

Les pads arrivent : Les Bears auront des jours consécutifs d’entraînement rembourré à partir de mardi. Eberflus a indiqué que ces premiers jours dans les serviettes sont toujours révélateurs.

“Lorsque vous mettez les coussinets, maintenant, vous pouvez vraiment voir que les gars vont soit monter, soit tomber un peu en fonction des coussinets”, a déclaré Eberflus. “Je l’ai vu chaque année.”

Les coussinets donneront aux Bears une meilleure occasion de voir ce qu’ils ont sur les lignes offensives et défensives. Il est difficile de glaner grand-chose dans les tranchées lorsqu’il n’y a pas de tampons. Il en va de même pour le jeu de course.

Pour de nombreux joueurs, c’est le vrai début du camp d’entraînement.

“C’est à ce moment-là que vous découvrez vraiment qui aime le football”, a déclaré Mustipher. “Et ce n’est même pas vraiment le jour 1, c’est comme le jour 5 des serviettes.”

Eberflus dans un nouveau rôle : Eberflus l’entraîneur-chef et Eberflus le coordinateur semblent être assez différents. L’ailier défensif Al-Quadin Muhammad, qui a joué pour Eberflus à Indianapolis, a déclaré qu’Eberflus, l’entraîneur-chef, semble beaucoup plus détendu.

Depuis son embauche, Eberflus a dit qu’il prévoyait de déléguer, et c’est ce qu’il a fait. Le coordinateur défensif Alan Williams appellera la défense. Le coordinateur offensif Luke Getsy appellera l’attaque.

Eberflus est le gars de la grande image.

“Il regarde toujours”, a déclaré Muhammad. « Il évalue toujours. Il est peut-être un peu plus intense en tant que coordinateur défensif, en fait, mais c’est cool à voir.

Muhammad a déclaré que le moyen le plus simple de se retrouver du mauvais côté d’Eberflus à Indianapolis était de ne pas courir au football en défense.

Muhammad courait certainement au bal lundi. Il aurait eu plusieurs sacs s’il avait été autorisé à frapper le quart-arrière. Ce fut de loin la meilleure journée de camp jusqu’à présent pour le lanceur de passes de 27 ans. Lui, Robert Quinn et Trevis Gipson sont les principales menaces du bord.

“Il n’enlève pas les jeux”, a déclaré Eberflus. « C’est ce que fait Mo. Mo va juste dur.