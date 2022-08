Même après avoir terminé son examen physique, Roquan Smith ne s’entraîne pas – Shaw Local

LAKE FOREST – Le secondeur des Bears Roquan Smith a fait une apparition sur le terrain d’entraînement jeudi matin à Halas Hall, mais continue de s’absenter de l’entraînement.

L’apparition de Smith sur la touche survient un jour après que l’équipe a retiré le secondeur vedette de la liste physiquement incapable de jouer, et deux jours après que Smith a publiquement demandé un échange.

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a annoncé jeudi que Smith avait passé un examen physique avec les entraîneurs de l’équipe. Smith a été jugé en bonne santé par l’équipe. En théorie, les Bears pourraient désormais infliger une amende à Smith pour s’être absenté de l’entraînement, bien qu’il ne soit pas clair si l’équipe le fait.

“Cette discipline vient vraiment du front office”, a déclaré Eberflus. “Je ne vais pas entrer dans les détails de la discipline qui existe, mais nous allons certainement travailler là-dessus le moment venu.”

Eberflus a indiqué qu’il s’attendait à ce que Smith reprenne l’entraînement jeudi.

“Je m’attends à ce que tous les gars en bonne santé s’entraînent”, a-t-il déclaré.

Les Bears n’ont pas rendu disponible le directeur général Ryan Poles pour commenter jeudi. Les Bears n’ont pas non plus mis Smith à la disposition des médias, citant qu’il ne s’est pas entraîné et que l’équipe ne met généralement pas les joueurs à disposition à moins qu’ils ne participent. Smith n’a pas parlé publiquement depuis avril.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que Smith réponde aux questions des médias, Eberflus a répondu: “C’est au service des relations publiques et au reste des Bears de Chicago qu’ils en décident.”

Si les Bears décident d’infliger une amende à Smith, la convention collective entre la NFL et la NFL Players Association semble donner à l’équipe la possibilité d’infliger à Smith une amende pouvant aller jusqu’à 40 000 $ par jour s’il est absent.

Selon l’ABC, “tout reportage tardif ou absence injustifié au camp d’entraînement de pré-saison par un joueur dans la cinquième année de son contrat (l’année d’option) soumettra le joueur à une amende de 40 000 $ par jour”.

L’ABC n’indique pas spécifiquement si cela inclut un joueur qui est présent mais qui refuse de participer à l’entraînement. Smith pourrait également perdre un salaire de match, qui pour lui est d’environ un demi-million de dollars, pour chaque match de pré-saison auquel il s’assoit.

Le secondeur de 25 ans a été un choix de première ronde, huitième au total, par les Bears en 2018. Il devrait gagner 9,7 millions de dollars cette saison. Comparé à certains de ses pairs, il est sous-payé. Shaquille Leonard des Colts et Fred Warner des 49ers, tous deux repêchés la même année que Smith, ont signé l’année dernière une prolongation de contrat d’une valeur totale de plus de 90 millions de dollars et de plus de 19 millions de dollars par an.

Smith, qui n’a pas d’agent et se représente lui-même, est probablement à la recherche d’un contrat d’une taille similaire. Il a fait part de son désir d’un échange public mardi matin dans une déclaration fournie au réseau NFL. Dans sa déclaration, Smith a écrit avec passion sur son désir de rester avec les Bears et a déclaré que les Polonais et les Bears “essayaient de profiter de moi”.

Les Polonais ont riposté mardi après l’entraînement de la fête familiale des Bears à Soldier Field, affirmant qu’il n’avait pas l’intention d’échanger Smith.

“Il y a des éléments records de ce contrat qui, je pensais, allaient lui montrer le respect qu’il mérite, et évidemment cela n’a pas été le cas”, a déclaré Poles mardi.

Mise à jour d’Harry : Le receveur N’Keal Harry a consulté un spécialiste et a subi une intervention chirurgicale à la cheville blessée, a déclaré Eberflus. Harry s’est blessé à la cheville lors de l’entraînement de samedi.

Harry a subi une chirurgie de la corde raide – qui utilise essentiellement un implant pour ancrer le tibia et le péroné ensemble – et pourrait manquer environ huit semaines, selon un rapport du NFL Network. Huit semaines le mettraient dehors au moins jusqu’à début octobre.

Le receveur David Moore est blessé à la jambe inférieure, selon Eberflus. Il n’a fourni aucun calendrier pour le retour de Moore. Moore a semblé s’être blessé au genou droit lors de l’entraînement de mardi à Soldier Field. Il a dû être transporté hors du terrain.

L’ailier rapproché Cole Kmet et le porteur de ballon David Montgomery sont au quotidien avec des blessures mineures. Eberflus s’attend à ce qu’ils reviennent bientôt, mais a déclaré qu’il était peu probable qu’ils participent au match de pré-saison de samedi.

Présence: Encore une fois, de nombreux joueurs des Bears se sont absentés de l’entraînement jeudi. Le demi de coin Kyler Gordon, le receveur Velus Jones Jr., le receveur Byron Pringle, le demi de coin Kindle Vildor, le demi de coin Thomas Graham Jr., la sécurité Dane Cruikshank, le porteur de ballon David Montgomery, le secondeur Noah Dawkins, le secondeur Roquan Smith, le plaqueur Julie’n Davenport, l’ailier serré James O’Shaughnessy, l’ailier rapproché Cole Kmet, le plaqueur défensif Angelo Blackson et l’ailier défensif Mario Edwards étaient tous présents mais n’ont pas participé. L’ailier rapproché Ryan Griffin et le demi de coin Tavon Young n’étaient pas présents.