Même ancien résultat contre les Packers, mais il y a des raisons d’être optimiste pour Justin Fields, Chicago Bears – Shaw Local

CHICAGO – Balayé à nouveau. Pour la quatrième année consécutive, les Bears ont perdu les deux matchs face à leur rival détesté, les Packers de Green Bay.

La défaite 28-19 de dimanche contre les Packers à Soldier Field pique un peu plus aussi, car les Bears ont perdu une avance de 13 points. S’il y a jamais eu un moment pour les Bears de briser le dérapage perdant, c’était dimanche. Les Packers sont entrés avec leur pire record depuis des années et peu d’espoir en séries éliminatoires.

Au lieu de cela, c’est un autre L. Les Packers ont remporté huit matchs consécutifs contre les Bears et 13 des 14 derniers. La dernière victoire des Bears est survenue en décembre 2018. Il n’y a que trois joueurs sur la liste active actuelle qui ont déjà battu les Packers comme un membre des Bears. Ajoutez la sécurité blessée Eddie Jackson et ce nombre arrive à un grand total de quatre.

“Perdre contre eux n’est pas idéal”, a déclaré l’ailier rapproché Cole Kmet. « C’est notre grand rival. C’est un match que vous voulez gagner.

Kmet, originaire de Lake Barrington, a maintenant une fiche de 0-6 contre Green Bay en trois saisons. Le quart-arrière des Packers, Aaron Rodgers, a amélioré son dossier contre les Bears à 24-5. Il possède toujours les Bears.

Cela dit, les fans de Bears pourraient en fait avoir des raisons d’être optimistes après celui-ci. D’une part, ils ont une fois de plus aidé leur statut de brouillon. Dans l’état actuel des choses, ils détiendraient actuellement le deuxième choix au total lors du repêchage du printemps prochain.

Plus important encore, le quart-arrière Justin Fields est revenu à l’action et a très bien joué. Fields a lancé pour un sommet de la saison de 254 verges. Il a lancé deux interceptions en fin de match, mais l’une n’était en réalité qu’un coup de désespoir. Plus tôt dans le match, Fields s’est libéré pour un autre touché électrique sur une course de 55 verges en première mi-temps. Il a terminé avec 71 verges au sol en six courses.

“Chaque match me motive”, a déclaré Fields. “Bien sûr, celui-ci signifie plus, mais je veux gagner chaque match. C’est si simple.”

Avec une différence de neuf points, ce match ne sera pas une défaite en une possession, mais c’était encore un autre match où les Bears avaient le ballon au quatrième quart avec une chance de prendre les devants et n’ont pas pu le faire. .

Fields et l’attaque ont pris le relais après un panier des Packers, traînant d’un point, 20-19. Alors que les Bears pénétraient dans le territoire des Packers et que le chronomètre tournait en moins de trois minutes, Fields lança une balle destinée au receveur Equanimeous St. Brown, qui tournait le dos au QB. Le demi de coin des Packers Jaire Alexander a sauté la route et St. Brown a peut-être fait demi-tour en retard sur la route de retour.

“[St. Brown] était sous lui, mais à ce moment-là, vous lancez cette balle, vous anticipez le lancer, puis boum, [Alexander] sauté », a déclaré Fields. “Vraiment, à ce moment-là, vous aimeriez juste voir le receveur revenir vers le ballon.”

Les Packers ont parcouru le terrain et ont marqué sur un touché au sol de 46 verges du receveur Christian Watson. Ils ont converti l’essai de deux points pour en faire un avantage de neuf points. Fields a lancé une autre interception sur la possession suivante, mais le match était probablement hors de portée à ce moment-là de toute façon.

Pour une attaque jouant sans le meilleur receveur Darnell Mooney, qui a subi une blessure à la cheville la semaine dernière, les Bears ont bien réparti le ballon. Kmet a capté six passes pour 72 verges, tandis que le receveur Chase Claypool a capté cinq balles pour 28 verges. St. Brown a mené l’équipe avec 85 verges sur réception en trois attrapés.

Fields, absent la semaine dernière en raison d’une blessure à l’épaule gauche, a déclaré qu’il prévoyait de jouer toute la semaine. Il portait un rembourrage supplémentaire sur son épaule pendant le match. Sa mobilité n’a pas semblé être affectée pendant le match. Il a qualifié dimanche “l’un de mes meilleurs matchs en termes de passes”. Il a complété 20 passes sur 25 avec un sommet de la saison en verges par la passe.

Il y a un sentiment dans le vestiaire des Bears qu’à un moment donné, ces défaites serrées vont commencer à se transformer en victoires étroites.

“Vous devez trouver des moyens de clôturer les matchs”, a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus. «Nous sommes ravis de ces quatre prochains matchs, de nous mettre en position pour le faire. Nous étions en plein dans cette situation là-bas aujourd’hui.