Membre du conseil général de Spring Lake Park

Cinq candidats sont en lice pour deux sièges au conseil municipal de Spring Lake Park lors des élections de novembre.

Les informations générales sur l’élection du 5 novembre 2024 sont en ligne sur twincities.com/news/politics/elections y compris des informations sur les candidats aux courses dans les comtés de Ramsey, Dakota et Washington.

Pour savoir ce qui figure sur votre bulletin de vote, où voter et d’autres informations sur les élections, visitez la page des élections du secrétaire d’État du Minnesota à l’adresse sos.state.mn.us/elections-voting.

Lisa Dirks

Âge : 55 ans

Quelles seraient vos principales priorités si vous étiez élu ? Maintenir notre communauté forte et dynamique en gérant de manière responsable l’argent des contribuables afin que nos fonctions essentielles soient assurées. Planifier l’entretien futur des infrastructures et le remplacement du cycle de vie afin que nos routes et nos services publics répondent aux besoins de nos résidents. Encourager la participation de la communauté au gouvernement de la ville en fournissant un gouvernement transparent et accessible dans lequel la communauté peut s’engager.

Qu’est-ce qui vous qualifie pour occuper ce poste ? Je travaille dans le secteur de la construction depuis 35 ans, d’abord dans la construction résidentielle, puis dans la conception d’infrastructures, et actuellement dans la coordination des services publics et l’obtention de permis réglementaires. J’ai donc une expérience qui me rend particulièrement apte à guider les plans de la Ville en matière d’entretien et d’amélioration. de notre infrastructure de base.

Selon vous, quel est le rôle principal du gouvernement ? Le rôle principal du gouvernement au niveau local est de servir ses résidents en fournissant les services municipaux de base, en orientant les décisions budgétaires qui rendent la fiscalité transparente et abordable, et en élaborant des politiques et des plans d’entretien et de remplacement qui serviront les résidents à l’avenir.

Comment travaillez-vous pour comprendre, puis apprendre des opinions qui diffèrent des vôtres et de celles des personnes qui ne sont pas d’accord avec vous ? J’accepte les nouvelles idées! Je crois qu’un bon gouvernement se produit lorsque les voix de chacun sont représentées. Différentes idées donnent un aperçu des besoins des gens et permettent aux élus d’élaborer un plan qui sert tous les résidents.

Site Internet ou coordonnées : lisadircks.com, facebook.com/DircksforCouncil612-386-2496

Barbara Goodboe-Bisschoff

(Note d’information du candidat fournie)

Ryan Hollihan

(Informations sur le candidat non fournies)

Éric Julien

(Informations sur le candidat non fournies)

Sharon M Pesant

Âge: 37

Quelles seraient vos principales priorités si vous étiez élu ? Mes principales priorités sont la famille, l’éducation et la communauté. Si nous nous concentrons sur ces choses, d’autres choses s’aligneront.

Qu’est-ce qui vous qualifie pour occuper ce poste ? J’ai siégé à la planification et au zonage pendant 3 ans et je siège actuellement à ce comité. J’ai également siégé au conseil scolaire en tant qu’agent de liaison avec les parents d’âge préscolaire.

Selon vous, quel est le rôle principal du gouvernement ? Je crois que le rôle principal du gouvernement est de protéger ses citoyens, de créer un bon environnement social pour chacun, d’assurer un bon service public pour chaque citoyen et d’aider l’économie.

Comment travaillez-vous pour comprendre, puis apprendre des opinions qui diffèrent des vôtres et de celles des personnes qui ne sont pas d’accord avec vous ? Ce n’est pas parce que j’ai un point de vue différent de celui de quelqu’un d’autre que mon point de vue est correct et que celui de quelqu’un d’autre est incorrect, cela signifie que cela ouvre un dialogue entre nous et que nous pouvons apprendre les uns des autres. Être ouvert d’esprit, écouter, apprendre et rechercher différentes opinions ou différentes perspectives est essentiel pour avancer dans une communauté et une société.

Site Web ou coordonnées : [email protected], 612-479-7506, peséeforcitycouncil.godaddysite.com

Articles connexes