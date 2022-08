Membre du conseil d’administration du comté de Will à la tête de l’association nationale des comtés – Shaw Local

Des billets sont disponibles pour une célébration le 20 août en l’honneur de Denise Winfrey, membre du conseil d’administration du comté de Will, devenant présidente de l’Association nationale des comtés (NACo).

Le membre du conseil d’administration du comté de Will, Herbert Brooks, Jr., a administré le serment d’office de Winfrey, selon NACo. La célébration débutera à 18 h au Jacob Henry Mansion à Joliet. Les billets coûtent 100 $.

Winfrey a déclaré que le président est initialement élu en tant que deuxième vice-président, puis monte en fonction sur une période de quatre ans.

“J’ai donc pris un engagement de quatre ans lorsque j’ai accepté de me présenter comme deuxième vice-président”, a déclaré Winfrey.

Fondée en 1935, la National Association of Counties (NACo) réunit des comtés à travers les États-Unis pour plaider en faveur de l’élaboration des politiques fédérales, “optimiser les ressources des comtés et des contribuables et les économies de coûts” ainsi que “promouvoir des politiques et des pratiques de comté exemplaires” tout en enrichissant “la compréhension du public”. du gouvernement du pays, le site Web de la NACo a déclaré.

Ainsi, même si les résidents locaux n’ont pas entendu parler de NACo, Winfrey a déclaré que l’implication du comté de Will à ce niveau est bonne pour le comté de Will, d’autant plus que NACo est non partisan et non “d’un côté particulier de l’allée”.

“Nous sommes du côté de ce qui fonctionne pour les comtés et de ce qu’ils disent vouloir que le gouvernement fasse pour eux”, a déclaré Winfrey.

Par exemple, NACo a aidé à rédiger les règles finales des trésors pour le Loi sur le plan de sauvetage américain “pour aider les comtés à se remettre sur la bonne voie pour aider à relancer l’économie.”

Winfrey a déclaré que les fonds fédéraux allaient généralement aux États individuels et que les comtés individuels ne voyaient souvent pas l’argent ou que les États leur « versaient ».

Mais dans le cas de l’ARPA, les comtés reçoivent l’argent directement afin qu’ils puissent “dépenser l’argent de la manière qui convient le mieux aux résidents”, a déclaré Winfrey.

Le comté de Will a reçu 134 millions de dollars. Les projets doivent être planifiés d’ici le 31 décembre 2024 et l’argent doit être dépensé d’ici le 31 décembre 2026, selon NACo.

Le Herald-News a rapporté le 2 mars que le comté de Will dépensera environ 50 millions de dollars de son allocation pour l’amélioration des infrastructures locales, 30 millions de dollars pour la santé, 25 millions de dollars pour les efforts de développement économique, 10 millions de dollars pour le remplacement des revenus du gouvernement du comté et 18 $. millions sur d’autres besoins non satisfaits.

“Notre objectif dans le comté de Will est, autant que possible, d’investir dans le genre de choses qui nous donneront un impact à plus long terme pour les gens”, a déclaré Winfrey.

Certains projets actuellement en cours de discussion sont la mise à niveau de l’assainissement et la garantie d’un accès à large bande à tous, a-t-elle déclaré,

“Les élus font beaucoup plus que les gens ne le pensent”, a déclaré Winfrey.

Le comté de Will accueille également la réunion du conseil d’administration d’automne 2022 de la NACo et le grand symposium du comté urbain du 30 novembre au 3 décembre, qui comprendra la présentation du comté de Will pour voir “ce que nous faisons et ce que nous avons à offrir”, a déclaré Winfrey.

Certaines des offres du comté de Will que d’autres comtés “voudront peut-être copier” incluent le tribunal de la toxicomanie, le tribunal de la santé mentale, le tribunal des anciens combattants et l’unité de soins intensifs néonatals Amy, Matthew & Jay Vana récemment ouverte à l’hôpital Silver Cross de New Lenox, a déclaré Winfrey.

Winfrey a également fait référence à l’époque où le centre communautaire Warren Sharpe sur le côté sud de Joliet a été invité à Washington, DC, pour une visite du potager de la première dame Michelle Obama.

Winfrey a siégé au grand caucus du comté urbain de NACo; Conseil consultatif des comtés en santé; Comité directeur de la politique de développement communautaire, économique et de la main-d’œuvre ; Groupe de travail sur le développement économique international ; Conseil consultatif des comtés résilients ; et le Comité permanent des membres, a déclaré NACo.

Elle est membre des femmes de la NACo et de l’Organisation nationale des fonctionnaires du comté noir et diplômée de la High Performance Leadership Academy de la NACo, a déclaré la NACo.

“Alors me voici maintenant”, a déclaré Winfrey. “Maintenant, je dois faire le travail qui va avec.”

Pour acheter des billets pour Illinois Celebrates Denise Winfrey, NACo President, visitez denisewinfreyleads.org/events.

Pour plus d’informations sur NACo, visitez naco.org.