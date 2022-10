Membre des Oath Keepers: l’émeute du Capitole était historique, spontanée

WASHINGTON (AP) – Un homme de Floride qui a pris d’assaut le Capitole des États-Unis avec d’autres membres des Oath Keepers d’extrême droite a témoigné lundi qu’il croyait qu’ils participaient à un “événement historique de type Bastille” rappelant la Révolution française.

Graydon Young, témoin du gouvernement lors du procès pour complot séditieux du fondateur de Oath Keepers Stewart Rhodes et de quatre associés, a déclaré qu’il avait vu des parallèles entre la foule qui a attaqué le Capitole le 6 janvier 2021 et le peuple français qui “s’est levé et a résisté aux rois”. et tyrans » il y a plus de deux siècles.

“Les gens attaquaient manifestement le gouvernement et sa fonction”, a déclaré Young au cours de la cinquième semaine de témoignage du procès.

Young, 57 ans, d’Englewood, en Floride, a été le premier membre de Oath Keepers à plaider coupable à une accusation de complot liée à l’attaque du Capitole. Il était le deuxième membre du groupe à témoigner pour les procureurs fédéraux lors du procès.

Rhodes, de Granbury, Texas, et quatre autres personnes sont accusées de complot séditieux pour ce que les autorités ont décrit comme un complot visant à empêcher le transfert pacifique du pouvoir présidentiel du républicain sortant Donald Trump au démocrate Joe Biden, qui a remporté les élections de 2020.

Young a plaidé coupable en juin 2021 d’avoir conspiré pour entraver la session conjointe du Congrès pour la certification du vote du Collège électoral.

L’avocat de la défense James Lee Bright, l’un des avocats de Rhodes, a pressé Young de signaler toute preuve d’un complot criminel ou d’un «plan explicite» pour que les gardiens du serment attaquent le Capitole.

“C’était implicite pour moi à l’époque”, a déclaré Young. “Je n’ai pas dit explicitement, ‘Commettons un crime’, mais je pensais que c’était implicite.”

“C’était spontané”, a déclaré Bright.

“C’était le cas”, a déclaré Young.

Les autres jugés sont Thomas Caldwell de Berryville, Virginie ; Kenneth Harrelson de Titusville, Floride ; Jessica Watkins de Woodstock, Ohio; et Kelly Meggs de Dunnellon, en Floride.

Jason Dolan a été le premier membre des Oath Keepers à témoigner au procès. Dolan, qui a plaidé coupable à une accusation de complot, a déclaré que les membres du groupe étaient prêts à utiliser « tous les moyens nécessaires » le 6 janvier pour empêcher la certification de la victoire électorale de Biden.

Après avoir quitté le rassemblement «Stop the Steal» où Trump a pris la parole le 6 janvier, Young a déclaré qu’il avait initialement rejoint Meggs pour escorter le parent d’un orateur du rassemblement. Mais leur “objectif” a changé, a déclaré Young, lorsque Meggs a appris que la foule avait franchi les barricades de la police au Capitole.

“Nous savions tous qu’il y avait un potentiel pour qu’un événement historique se produise au Capitole”, a déclaré Young.

Young portait un casque et portait une radio lorsqu’il a rejoint d’autres gardiens du serment pour monter les escaliers du côté est du Capitole dans une formation de “pile” de style militaire, selon un dossier judiciaire accompagnant son plaidoyer de culpabilité. Après être entrés dans le bâtiment, Young et d’autres ont poussé contre une ligne de policiers gardant le couloir reliant la rotonde au Sénat, selon le dossier.

“Nous avons pris d’assaut et sommes entrés”, a ensuite posté Young sur Facebook avant de supprimer son compte.

Young a dit qu’il avait eu peur et honte en réalisant à quel point il avait des problèmes après l’émeute. Il s’est étouffé lorsqu’un procureur lui a demandé pourquoi il avait décidé de coopérer avec les autorités.

“C’est vraiment embarrassant”, a-t-il déclaré.

Young, qui a servi dans les réserves de la marine américaine pendant 11 ans, a déclaré qu’il était un partisan de Trump qui “s’était vraiment enflammé” grâce à un régime régulier de vidéos politiques sur YouTube en 2020. La sœur de Young en Caroline du Nord lui a parlé des Oath Keepers. Il a rejoint le groupe moins de deux mois avant le 6 janvier, pensant que “cela pourrait être un moyen efficace de s’impliquer”.

Young a publié un message crypté à d’autres gardiens du serment le 20 décembre 2020, qui disait “quelque chose de plus est nécessaire” que des marches et des manifestations. Lorsqu’on lui a demandé à quoi il faisait référence dans ce message, Young a répondu: “Quelque chose de plus efficace et de plus puissant que les simples manifestations.”

Young croyait aux affirmations sans fondement de Trump d’une élection volée, pensait qu’un «gouvernement corrompu» était responsable et ressentait un sentiment de «désespoir et de désespoir» à l’approche du 6 janvier.

Les jurés ont également entendu lundi le témoignage d’un policier qui a croisé des membres de Oath Keepers à l’intérieur du Capitole pendant l’émeute. L’officier de police du Capitole, Harry Dunn, a déclaré qu’aucun des émeutiers n’avait proposé de l’aider lors d’une rencontre capturée sur vidéo, sapant une affirmation de la défense selon laquelle Oath Keepers avait tenté de protéger l’officier des autres émeutiers.

La procureure du ministère de la Justice, Alexandra Hughes, a demandé à Dunn ce que les émeutiers auraient pu faire pour l’aider, lui et d’autres officiers, pendant le siège du 6 janvier 2021.

« Quittez simplement le bâtiment », a déclaré Dunn.

Dunn a reconnu avoir dit au FBI en mai 2021 qu’il avait autorisé des émeutiers en tenue tactique à se tenir près de lui alors qu’il gardait une cage d’escalier. Il a dit que l’interaction s’était produite dans la zone de la crypte du Capitole et qu’il ne pouvait pas être certain que les émeutiers qui se tenaient devant lui étaient des gardiens du serment.

Les jurés ont vu une vidéo d’une rencontre séparée dans laquelle Dunn a interagi avec des gardiens du serment en tenue de style militaire près d’un escalier dans la rotonde du deuxième étage.

“Je ne vous laisse pas venir par ici”, se souvient Dunn en disant dans la Rotonde.

La vidéo a également capturé Dunn disant aux émeutiers qu’ils voulaient “une guerre totale” et avaient blessé des dizaines d’officiers.

“Vous voulez tuer tout le monde”, a déclaré Dunn.

Dunn a déclaré qu’il n’avait pas entendu parler des Oath Keepers avant le 6 janvier et n’a appris que plus tard qu’il avait interagi avec des membres du groupe.

Plus de 900 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux pour leur conduite le 6 janvier. Rhodes et ses quatre associés sont les premiers accusés de l’émeute du Capitole à être jugés pour complot séditieux.

Michael Kunzelman, Associated Press