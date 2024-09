Melvin Gregg, Chelsea Frei et Ramona Young seront les acteurs du spin-off de « The Office »

Le Bureau la série dérivée a annoncé quelques nouveaux ajouts au casting !

Melvin Gregg, Chelsea Frei et Ramona Young ont été annoncés comme trois membres du casting de la nouvelle série, selon le Poteau palissandre. Les acteurs ont suivi les journalistes de la publication en préparation de leurs rôles.

Gregg, 35 ans, est connu pour son travail en tant que Drew « Manboy » Miller dans la série Hulu Chute de neigeainsi que son rôle de DeMarcus Tillman dans la série comique Netflix Vandale américainEn plus de ses rôles à la télévision, il a également joué dans Le chemin du retour avec Ben Affleck.

Suite à l’annonce, Gregg a partagé une douce Instagram confirmant la nouvelle.

« Béni soit-il ! À travers mon travail, je souhaite non seulement divertir, mais aussi, je l’espère, inspirer », a-t-il écrit dans la légende de son compte Instagram. « Mes abonnés m’ont vu aller si loin ; des vidéos idiotes sur Vine à la construction d’une famille et à une carrière d’acteur naissante, des sketches avec les potes aux scènes avec certaines des plus grandes stars de la planète. »

Melvin Gregg dans « American Vandal ».

Scott Patrick Green/Netflix/Everett



Gregg est rejoint par Frei, qui est surtout connue pour son travail sur La femme de ménageL’actrice de 31 ans est également apparue dans Dollface, Le dernier OG, Poker Face et Les Moody.

Frei a également publié un message de célébration Instagram photo du mardi 10 septembre.

« La deuxième photo, c’est quand j’ai découvert cette nouvelle ridicule il y a quelques mois et je souris comme ça depuis !!! 🥹🥹🥹🥹 », a-t-elle écrit dans sa légende Instagram.

Le couple est également rejoint par Je n’ai jamais star Young. En plus de jouer dans Le Bureau la série Netflix de l’ancienne élève Mindy Kaling, Young, 26, est également apparue dans Le régime Santa Clarita, les légendes de demain de DC et fonctionnalités Non enceinte et La farce.

« Je n’ai pas de mots. Seulement du parkour. Je suis tellement reconnaissante 💗💗 », a écrit Young dans son Instagram annonce.

Chelsea Frei dans « La femme de ménage ».

Jeff Neumann/Fox/Everett



Le jeu de mots croisés PEOPLE Puzzler est arrivé ! À quelle vitesse pourrez-vous le résoudre ? Jouez maintenant !

Avant l’annonce des trois ajouts, Domhnall Gleeson et Sabrina Impacciatore, la star de la saison 2 de Le Lotus Blancont été annoncés en mai comme les nouvelles stars de la série.

La nouvelle série, dont le titre serait Le papier— n’est pas un reboot ou un spin-off exact de la série originale de NBC. Elle suivra le format du faux documentaire de la série originale et se déroulera dans le même univers.

« L’équipe du documentaire qui a immortalisé la succursale Scranton de Dunder Mifflin est à la recherche d’un nouveau sujet lorsqu’elle découvre un journal historique du Midwest mourant et l’éditeur essayant de le faire revivre avec des journalistes bénévoles », selon le synopsis officiel de la série.

RAMONA JEUNE.

ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX



Greg Daniels, qui a adapté la version britannique de la série, et Michael Koman seront producteurs exécutifs aux côtés de Howard Klein, Ben Silverman et Banijay Americas, ainsi que des créateurs de la version britannique originale, Ricky Gervais et Stephen Merchant.

Ne manquez jamais une histoire — inscrivez-vous La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des nouvelles sur les célébrités aux histoires d’intérêt humain fascinantes.

Le Bureau est maintenant diffusé sur Peacock.