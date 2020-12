Les banlieues les plus chanceuses d’Australie pour les gains de loterie en 2020 ont été révélées.

Le code postal 3337 de Melbourne pour Melton, situé à 37 kilomètres à l’ouest du CBD, est la banlieue la plus chanceuse ayant vendu quatre entrées gagnantes de la première division d’une valeur de plus de 10,4 millions de dollars l’année dernière.

Morley avec le code postal de l’Australie occidentale 6062 est la deuxième banlieue la plus chanceuse avec cinq gains de division 1 d’une valeur de plus de 6,4 millions de dollars.

En troisième place, Cairns (code postal 4870) dans l’extrême nord du Queensland, où six entrées gagnantes de la première division valant collectivement plus de 6,24 millions de dollars ont été vendues.

Une autre banlieue de Melbourne, Richmond (code postal 3121), est arrivée à la quatrième place avec trois victoires de division un totalisant plus de 6 millions de dollars.

Pendant ce temps, il y avait trois entrées de division un d’une valeur de plus de 5,4 millions de dollars dans le CBD de Sydney – faisant du code postal 2000 la cinquième banlieue la plus chanceuse du pays.

La banlieue la plus chanceuse d’Australie-Méridionale était l’Adelaide CBD, qui a vendu deux entrées gagnantes de la première division d’une valeur de plus de 3,27 millions de dollars.

La banlieue la plus chanceuse de Tasmanie était Devonport (7310), qui a vendu un prix gagnant de la première division d’une valeur de 2 millions de dollars

Dans le Top End, le code postal 0860 pour Tennant Creek a livré le plus gros prix du Territoire du Nord de 4,8 millions de dollars.

Par État, Victoria a remporté le plus grand nombre d’entrées gagnantes dans la première division avec 134 gagnants qui ont remporté plus de 365 millions de dollars en prix.

La Nouvelle-Galles du Sud et l’ACT ont terminé deuxième avec un total combiné de 107 tandis que le Queensland est arrivé troisième avec 104 gagnants.

NSW et l’ACT peuvent également se vanter du plus grand montant de prix de division un avec plus de 420 millions de dollars.

Les États combinés ont également créé le plus de millionnaires avec 79, suivis de près par Victoria avec 65 et Queensland avec 54.

La porte-parole de Lott, Bronwyn Spencer, a déclaré que « bien que les gains de loterie puissent atterrir n’importe où, de temps en temps, nous voyons des poches de gains dans la même région ou le même code postal émerger ».

« Cette année, nous avons vu un mélange de points chauds, allant des centres-villes animés aux zones régionales et aux petites villes, prouvant qu’un point chaud gagnant peut émerger partout dans le pays », a-t-elle déclaré.

« Nous commençons la nouvelle année en beauté grâce au Megadraw de 30 millions de dollars du Saturday Lotto le samedi 2 janvier 2021.

« Il sera intéressant de voir si la division 1 gagne de ce tirage au sort – le plus grand tirage du Saturday Lotto de l’année – tombe dans l’un des points chauds de 2020. »