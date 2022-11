Meltdown de Twitter est le nouveau plus grand spectacle sur Terre

Deux semaines après que Twitter a été repris par son nouveau propriétaire, il est finalement apparu sur certains comptes de haut niveau : La nouvelle coche grise d’Elon Musk et une étiquette “officielle” sous le pseudonyme d’un utilisateur. Et ainsi a commencé une nouvelle ère brillante et brillante de comptes vérifiés et la fin, enfin, des imitateurs partout.

Oui en effet. C’est Musk, après tout, et rien n’est simple avec le milliardaire controversé. Les coches grises étaient censées faire partie du grand plan de Musk pour rendre la vérification – un signe officiel que vous êtes qui vous dites vraiment être – accessible à tous. Mais les carreaux gris duraient à peine quelques heures, disparaissant aussi soudainement qu’ils étaient apparus. Dans un chat audio en direct d’une heure sur Twitter le même jour, Musk a qualifié les étiquettes de “cauchemar esthétique en regardant le fil Twitter”. Vendredi, les étiquettes sont réapparues sur Les propres pages de Twitter et ceux de quelques grandes marques et éditeurs.

Mercredi, une autre partie du plan de Musk est entrée en vigueur, une offre de laisser les personnes qui payaient 8 $ par mois pour un Abonnement Twitter Blue obtenir une coche bleue indiquant qu’ils ont été vérifiés. Sans surprise, les escrocs ont immédiatement sauté sur l’occasion pour créer de faux comptes, mais “vérifiés”.

Ensuite, Musk, qui a payé 44 milliards de dollars pour le réseau de médias sociaux, aurait dit aux employés (les 3 700 restants après avoir licencié la moitié des effectifs quelques jours plus tôt) que la faillite était une possibilité. Ce message a été délivré alors même qu’il tentait de séduire les annonceurs effrayés par la tourmente.

Donc, pas une bonne semaine pour Musk ou Twitter.

Le désordre déroutant et provoquant un coup de fouet cervical est cependant un spectacle massif qui est, selon votre attachement à Twitter, soit extrêmement divertissant, soit extrêmement déprimant. Nous assistons potentiellement à l’implosion rapide de l’une des plateformes de médias sociaux les plus influentes au monde, qui a aidé lancer des révolutions (pour le mieux) et a déplacé le sort des élections présidentielles (Pour le pire). Bien que les plates-formes passées comme Ami ou Google Plus disparu tranquillement, Twitter, dans le style typique de Musk, pourrait sortir avec le rugissement d’un lancement de fusée SpaceX Falcon Heavy.

“Il est difficile de voir Twitter survivre à cela à moins que Musk ne prenne du recul et ne mette un adulte aux commandes”, a déclaré Carolina Milanesi, analyste au cabinet de recherche Creative Strategies. “Bien que je puisse comprendre le besoin de changement de la part de Musk, entrer et tout jeter est quelque chose qui mène rarement au succès.”

La brusquerie des événements sur Twitter, du licenciement de la moitié du personnel au faux départ sur les coches grises, crée un niveau d’imprévisibilité terrible pour les entreprises mais irrésistible pour quiconque est fasciné par l’observation d’un effondrement en temps réel. Le facteur “que se passera-t-il ensuite” rendrait jaloux n’importe quel producteur de téléréalité.

Musk – qui a tweeté ses idées contradictoires sur Twitter – a télégraphié dans un tweeter qu’il y a plus de faux départs et d’imprévisibilité à venir. “Twitter fera beaucoup de choses stupides dans les mois à venir”, a-t-il écrit, faisant allusion à des changements plus rapides. “Nous garderons ce qui fonctionne et changerons ce qui ne fonctionne pas.”

Cela doit être vraiment rassurant pour les annonceurs dont il a désespérément besoin pour rester. Twitter a perdu de l’argent pendant deux années consécutives et dépend des ventes de publicités, qui représentent la quasi-totalité de ses revenus.

J’aimerais pouvoir me détendre, manger du pop-corn et regarder le chaos se dérouler. Je me suis considérablement sevré de Twitter au cours des dernières années, en grande partie tweeter des histoires CNET de mon personnel et envoyer une poignée de retweets. Mais les troubles politiques, la pandémie et la facilité avec laquelle je retombe dans le doom-scrolling freinent mon enthousiasme pour même ouvrir l’application. Je suis aussi détaché que jamais de Twitter, un endroit où j’ai pratiquement vécu avec des tweets quasi constants au cours des 13 dernières années.

Il est difficile de voir Twitter survivre à cela à moins que Musk ne recule et ne confie la responsabilité à un adulte. Carolina Milanesi, analyste

Je soupçonne que je ne suis pas seul, et je pourrais être rejoint par plus de 237 millions de personnes sur Twitter qui cherchent peut-être à passer à des services concurrents comme Mastodon si certains de ces changements persistent. (Même si mon collègue Stephen Shankland pense que Mastodon est trop compliqué.) Musk n’a toujours pas clairement énoncé sa position sur la modération du contenu toxique, mis à part le licenciement de la plupart de l’équipe chargée de le surveiller. Cela n’aide pas la dirigeante de longue date de Twitter, Yael Roth, qui rassure les annonceurs et les utilisateurs depuis le rachat de Musk, a appelé à quitter Twitter jeudi. Une augmentation du discours de haine pourrait déclencher un exode d’utilisateurs fatigués, frustrés ou simplement agacés.

De même, si Musk donne la priorité aux tweets pour les abonnés Twitter Blue et pousse agressivement ces frais mensuels de 8 $, plus de gens pourraient se laver les mains de Twitter.

“Suite aux ajustements des fonctionnalités de vérification de Twitter, les allers-retours constants sur les lancements de produits et les politiques donnent l’impression que Twitter sombre dans l’anarchie”, a déclaré Rachel Foster Jones, analyste au cabinet de recherche GlobalData. “Les craintes concernant l’usurpation d’identité et la désinformation peuvent ternir irrémédiablement l’intégrité de la plateforme.”

En tant que journaliste qui a couvert la technologie et les médias numériques pendant plus de deux décennies, je ne peux pas ignorer Twitter en tant qu’entreprise et histoire. Mais suivre chaque nouveau tweet ou rapport est un travail à plein temps. (Heureusement pour vous, CNET a cette pratique Chronologie Musk-Twitter qui note les derniers développements.)

Je sais aussi ce qui est en jeu avec la perte potentielle de Twitter, compte tenu de sa valeur en tant que forum public. Perdre la plate-forme qui a contribué à la naissance du printemps arabe et du mouvement #MeToo serait dévastateur pour la société.

Mais en ce moment, Twitter se transforme rapidement en un gouffre qui ne cesse de grossir – et aucun de nous ne peut en détourner les yeux.