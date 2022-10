Meloni sur les critiques: les Italiens n’ont pas besoin de leçons de l’étranger

ROME (AP) – La nouvelle première ministre italienne, Giorgia Meloni, a présenté mardi les plans politiques de son gouvernement, ripostant aux critiques nationaux et étrangers alarmés par le fait que sa politique d’extrême droite pourrait saper l’unité européenne ou les droits civils des citoyens.

Dans un discours à la Chambre basse des députés du Parlement avant un vote de confiance requis de tous les nouveaux gouvernements, Meloni a critiqué l’Union européenne pour ne pas toujours être prête à relever les défis, notamment la crise énergétique dramatique qui menace désormais les ménages et les entreprises.

Mais elle a promis que son gouvernement de 4 jours, avec ses alliés de coalition de droite et de centre-droit, resterait fidèle aux accords de l’UE tout en travaillant pour des changements à certains d’entre eux, y compris sur la stabilité monétaire.

“Poser ces questions ne signifie pas être un ennemi ou un hérétique mais une personne pratique”, a déclaré Meloni dans un discours de 70 minutes.

Au début de son discours, elle s’est hérissée contre les critiques, y compris ceux des gouvernements étrangers, qui ont déclaré qu’ils garderaient un œil “vigilant” sur le premier gouvernement italien d’extrême droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

De telles attitudes équivalent à “un manque de respect pour le peuple italien, qui n’a pas besoin de leçons”, a déclaré Meloni.

Le parti Frères d’Italie du premier ministre, âgé de 10 ans, a été le premier à recueillir des voix lors des élections législatives du mois dernier, remportant 26 % des suffrages exprimés.

Avec ses principaux alliés, le leader de la Ligue anti-migrants Matteo Salvini, et l’ancien Premier ministre conservateur Silvio Berlusconi, la coalition de Meloni peut obtenir suffisamment de soutien dans les deux chambres du Parlement pour remporter les votes de confiance et se mettre au gouvernement.

Lors de sa campagne électorale, Meloni, 45 ans, n’a pas fait grand cas de la perspective de devenir la première femme à être Premier ministre italien. Mais l’une de ses premières remarques à la Chambre basse des députés a manifesté son admiration pour cette réalisation.

“Je suis la première femme à diriger cette nation”, a déclaré Meloni, reconnaissant le poids de cela sur elle quand elle y pense. Elle a dédié ses mots suivants à “toutes les femmes qui ont du mal à s’affirmer” en milieu de travail et qui font des sacrifices quotidiens pour concilier travail et rôle familial.

Meloni a ensuite exprimé sa détermination à “briser le lourd plafond de verre qui est sur sa tête”. Elle a ensuite lu une litanie de prénoms de femmes en Italie qui ont réalisé des premières, dont une politicienne communiste qui a été la première femme à être élue présidente de la Chambre des députés, une astronaute et une scientifique lauréate du prix Nobel parmi les autres.

La première ministre a également confirmé sa promesse de campagne de soutenir l’Ukraine dans sa défense contre l’invasion russe.

Elle a cherché à apaiser les craintes des détracteurs que son gouvernement, avec son accent sur Dieu et les familles traditionnelles, annule la loi italienne sur le droit à l’avortement, affirmant que son gouvernement de centre-droit “ne limitera jamais la liberté des citoyens”.

Au lieu de cela, a-t-elle dit, pour augmenter le taux de natalité de l’Italie, l’un des plus bas du monde, son gouvernement vise à créer des crèches et des écoles maternelles gratuites qui resteront ouvertes pendant les heures d’ouverture et de magasin, et à “récompenser les entreprises qui permettent aux femmes de se réconcilier plus facilement rôles » au travail et à la maison.

Meloni a été harcelée pendant des années par des critiques qui disent qu’elle n’a pas condamné sans ambiguïté le fascisme. Frères d’Italie, qu’elle a cofondé en 2012, a des racines dans un parti d’extrême droite fondé par des nostalgiques du dictateur Benito Mussolini.

Dans son discours, elle a déclaré qu’elle “n’avait jamais ressenti de sympathie pour les régimes antidémocratiques” et a dénoncé les lois racistes de Mussolini de 1938, qui persécutaient la petite communauté juive d’Italie comme un “point bas de l’histoire italienne”.

Frances D’emilio, Associated Press