Meloni et Macron parlent de la crise des migrants, l’Ukraine au palais présidentiel français

La première ministre italienne de droite Giorgia Meloni a rencontré mardi le président centriste français Emmanuel Macron au palais présidentiel à Paris.

La réunion de Macron et Meloni s’est principalement concentrée sur la résolution de la crise croissante des migrants en Méditerranée, ainsi que sur le renforcement du soutien de leurs pays à l’Ukraine.

« Il ne fait aucun doute que l’Italie et la France continueront à soutenir l’Ukraine aussi longtemps que cela sera nécessaire », a déclaré Meloni, notant que sans elle, l’Europe occidentale serait « confrontée à un monde beaucoup plus chaotique, un monde dans lequel la guerre se rapproche ». à la maison. »

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni et le président français Emmanuel Macron ont enterré mardi le dernier différend entre leurs pays lors d’une réunion au cours de laquelle ils semblaient être d’accord sur tous les sujets, du soutien militaire à l’Ukraine à la nécessité de ralentir les migrations à travers la mer Méditerranée.

L’un des naufrages de migrants les plus meurtriers en Méditerranée, qui s’est produit au large du sud de la Grèce la semaine dernière, a injecté une nouvelle urgence dans les efforts de l’Union européenne pour corriger les politiques d’immigration et d’asile du bloc des 27 nations.

Après ses entretiens avec Meloni au palais présidentiel français, le centriste Macron a salué « le bon travail et la coordination entre nos deux pays » sur la migration, notamment pour « mieux travailler avec les pays d’origine et de transit afin d’éviter les flux entrants ».

DES CENTAINES DISPARUES DANS LE NAUFRAGE D’UN BATEAU DE MIGRANTS ; LE COMMISSAIRE DE L’UE DIT ‘LA PIRE TRAGÉDIE DE JAMAIS’ EN MÉDITERRANÉE

Meloni, dont la politique penche vers l’extrême droite, a décrit l’Italie et la France comme « deux pays interconnectés, deux nations importantes et cruciales. Ce sont des protagonistes en Europe et maintenant, plus que jamais, ils ont besoin de dialoguer car nous avons de nombreux intérêts communs ».

La visite du dirigeant italien en France – et la poignée de main chaleureuse avec Macron – sont intervenues quelques semaines après que le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a brusquement annulé une visite à Paris pour protester contre les critiques du ministre français de l’Intérieur sur l’approche italienne en matière de migration.

Le mois dernier, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a accusé Meloni d’être « incapable de résoudre les problèmes migratoires pour lesquels elle a été élue ».

L’Italie et la France se sont disputées sur la migration depuis que Meloni a pris ses fonctions l’année dernière en tant que premier dirigeant d’extrême droite italien depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les politiques migratoires intransigeantes de son gouvernement comprenaient des affrontements avec des navires de sauvetage humanitaires. Les tensions ont augmenté à l’automne après que l’Italie a forcé la main de la France à accepter un navire de sauvetage de migrants avec 234 personnes à bord après que l’Italie ait refusé le port d’Ocean Viking pendant des semaines.

Les ministres des Affaires étrangères français et italien se sont rencontrés le mois dernier à Rome pour reprendre leur collaboration.

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE ITALIEN SILVIO BERLUSCONI HONORÉ PAR DES FUNÉRAILLES D’ÉTAT, LE JOUR DE DEUIL NATIONAL

Lors de la réunion de mardi, Meloni et Macron ont également célébré un système antimissile italo-français utilisé en Ukraine, le système SAMP/T ou Mamba. Macron a déclaré qu’il « est maintenant déployé et opérationnel en Ukraine, protégeant des installations et des vies clés ». La livraison du système à Kiev a été annoncée par Paris et Rome en février.

« Il ne fait aucun doute que l’Italie et la France continueront à soutenir l’Ukraine aussi longtemps que cela sera nécessaire », a déclaré Meloni. Sinon, a-t-elle déclaré, « nous serions confrontés à un monde beaucoup plus chaotique, un monde dans lequel la guerre se rapproche de nous. Ce que font les Ukrainiens, c’est aussi défendre notre liberté ».

Leurs entretiens visaient à préparer un sommet de l’UE ce mois-ci à Bruxelles et un sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, le mois prochain, selon la présidence française.

Meloni était également à Paris pour recueillir le soutien de la candidature de l’Italie pour accueillir l’Exposition universelle de 2030, lors d’une réunion clé mardi du Bureau international des expositions basé à Paris.