Meloni en Italie : l’intégration de l’extrême droite occidentale est terminée

Dans le pays qui a inventé le fascismel'extrême droite revient au pouvoir. Les élections générales italiennes de dimanche ont donné le résultat le plus attendu – une victoire catégorique du parti nationaliste des Frères d'Italie, qui a obtenu environ un quart de tous les votes et, avec une coalition d'alliés de droite, une solide majorité dans les deux chambres. du Parlement italien. La dirigeante du parti, Giorgia Meloni, 45 ans, est en passe de devenir la première femme Premier ministre d'Italie. Elle devrait également être la première ministre la plus ultra-nationaliste de son pays depuis le dictateur fasciste Benito Mussolini.

Le succès de Meloni marque un moment significatif non seulement pour l’Europe mais pour toutes les démocraties libérales occidentales. Dans un grand pays européen, un parti d’extrême droite directement lié au passé fasciste de son pays n’est pas simplement entré au gouvernement ou a soutenu une coalition au pouvoir, mais est sur le point de prendre la tête. Pendant des années, alors que les populistes de droite progressaient électoralement à travers le continent, davantage de politiciens centristes ont tenté d’ériger des «cordons sanitaires» qui les bloqueraient et les mettraient politiquement hors d’atteinte.

Mais s’il y a une histoire dominante dans la politique occidentale au cours de la dernière décennie, c’est que l’extrême droite n’est plus hors de propos. En effet, il a pris le contrôle du courant dominant de droite dans de nombreux pays, y compris, sans doute et surtout, aux États-Unis. En France, l’extrême droite a longtemps été la force dirigeante de l’opposition ; en Espagne, il a également gagné du terrain. En Suède, un parti fondé à l’origine par des néonazis et d’autres extrémistes de droite sera désormais la deuxième plus grande faction au parlement. En Hongrie et en Pologne, l’extrême droite est déjà au pouvoir.

Les Frères d’Italie de Meloni peuvent retracer ses origines au Mouvement social italien, un petit parti néo-fasciste fondé sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale par Giorgio Almirante, un ancien chef de cabinet de Mussolini. À la suite de la victoire de Meloni, les filles d’Almirante avaient les yeux embués sur ce que représentait l’élection, décrivant à une agence de presse italienne que le vote était un « achèvement » du voyage de leur père.

Meloni est furieuse d’être qualifiée de “fasciste”, et de nombreux analystes ne considèrent pas l’étiquette “fasciste” comme un cadre utile pour la voir accéder au pouvoir. Il n’y a pas grand-chose pour différencier sa politique anti-establishment de celle d’autres populistes potentiels ailleurs, car beaucoup en Occident s’irritent contre les échecs perçus d’un établissement libéral enraciné. Elle a renié des éléments du sombre héritage de Mussolini et a dénoncé l’antisémitisme.

Dans une interview avec mes collègues du Washington Post, Meloni a déclaré qu’elle devrait être considérée comme une conservatrice traditionnelle. “La question de la liberté individuelle, l’entreprise privée dans l’économie, la liberté d’enseignement, la centralité de la famille et son rôle dans notre société, la protection des frontières contre l’immigration incontrôlée, la défense de l’identité nationale italienne – ce sont les questions qui nous préoccupent avec », dit-elle.

Pourtant, Meloni a une longue histoire de rhétorique extrémiste, a adopté le récit suprématiste blanc de la théorie du « grand remplacement » et s’est engagé dans chien sifflant fréquemment à une base radicale. « Depuis 2017, elle tweete à plusieurs reprises que l’identité italienne est délibérément effacée par des mondialistes tels que [Jewish American financier George] Soros et les responsables de l’Union européenne, qui ont conspiré pour déclencher une “immigration de masse incontrôlée” », a écrit Ruth Ben-Ghiat, professeur d’histoire et d’études italiennes à l’Université de New York. “Le style paranoïaque de la politique italienne se traduit par des propositions xénophobes visant à refuser la citoyenneté aux enfants nés en Italie de parents étrangers et à réduire l’accès des étrangers aux prestations sociales.”

Les inquiétudes économiques et démographiques traversent l’Italie – qui abrite certains des taux de chômage les plus élevés d’Europe et des taux de natalité les plus bas – et Meloni n’est que le dernier politicien à les exploiter. Les partis anti-immigrés et nativistes ont fait partie de nombreuses coalitions au pouvoir ces dernières années.

Les élections italiennes “étaient uniques parce que Meloni sera la première femme Premier ministre d’Italie et la première Premier ministre d’extrême droite dans l’Europe occidentale d’aujourd’hui”, a écrit Cas Mudde, professeur à l’école des affaires publiques et internationales de l’Université de Géorgie. . “Mais ils étaient habituels dans le sens où les partis (et les idées) d’extrême droite font partie du courant politique européen depuis au moins deux décennies maintenant.”

L’extrême droite italienne a remporté les élections. C’est une première chez un membre fondateur de l’UE. Mais si Meloni est capable de gouverner, c’est uniquement grâce à l’alliance avec la droite dite « modérée ». Berlusconi et le PPE sont le tremplin des extrêmes. — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) 26 septembre 2022

Le propre voyage de Meloni de la politique de la jeunesse néo-fasciste en colère aux couloirs du pouvoir à Rome serait impossible sans la tolérance de l’establishment. « Meloni doit beaucoup aux forces plus modérées de ce que les Italiens appellent l’alliance « centre-droite » », a écrit David Broder, auteur de « Les petits-enfants de Mussolini : le fascisme dans l’Italie contemporaine », dans Politico Europe. «Ils lui ont donné l’opportunité de se présenter comme faisant partie du courant dominant, non seulement parce qu’elle a assoupli ses politiques – du moins dans la présentation – mais aussi parce que les politiciens de centre-droit qui ont sauté sur son train en marche lui ont donné un vernis de respectabilité et crédibilité.”

Dans le même temps, les tentatives de ses principaux rivaux de centre-gauche de faire élire une menace «fasciste» spectrale se sont avérées infructueuses. “L’extrême droite peut réussir en Italie parce que la gauche a échoué, exactement comme dans une grande partie du monde, à proposer des visions ou des stratégies crédibles”, a écrit l’essayiste italien Roberto Saviano. “La gauche demande aux gens de voter contre la droite, mais il lui manque une vision politique ou une alternative économique.”

Des arguments similaires ont été avancés au sujet du succès de l’extrême droite lors des récentes élections suédoises, où les démocrates suédois sont devenus le deuxième plus grand parti du pays et sont désormais les faiseurs de rois dans les pourparlers de coalition en cours. « Les personnes penchant pour les démocrates suédois pour diverses raisons se sont senties stigmatisées : certaines n’ont pas été invitées aux réunions de famille et, dans quelques cas, ont même perdu leur emploi », a noté l’auteure suédoise Elisabeth Asbrink. “Cela a non seulement nourri l’image de soi du parti en tant que martyr, mais a également nourri encore plus de loyauté parmi ses partisans.”

Charles Kupchan, expert européen au Council on Foreign Relations, a déclaré au New York Times que les partis d’extrême droite ont non seulement poussé les centristes plus à droite, mais sont désormais eux-mêmes « normalisés ».