Meloni dévoilera son plan visant à étendre l’influence italienne en Afrique | Italie

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, s’apprête à annoncer son grand projet pour l’Italie en Afrique alors qu’elle s’efforce de positionner son pays à l’avant-garde de la coopération européenne sur le continent africain en échange de la réduction de l’immigration clandestine.

Le plan dit Mattei, du nom d’Enrico Mattei, fondateur de la compagnie pétrolière Eni, sera présenté lundi à Rome à de nombreux dirigeants d’Afrique et d’Europe, dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Meloni a annoncé son plan pour l’Afrique peu après l’entrée en fonction de son gouvernement d’extrême droite en octobre 2022, avec pour objectif principal de transformer l’Italie en une plaque tournante énergétique alors que l’Europe se sevrait du gaz russe.

Bien que les détails sur la portée plus large du plan soient jusqu’à présent rares, un projet de décret approuvé en novembre envisage que l’Italie adopte ce que Meloni a décrit comme une approche « non prédatrice » pour aider les pays africains dans des domaines tels que l’éducation, la santé, les exportations et les infrastructures.

En échange de l’aide apportée aux économies africaines, l’une des priorités de Meloni est d’endiguer le flux de migrants en provenance d’Afrique, un engagement électoral qu’elle n’a jusqu’à présent pas tenu.

L’importance de l’initiative pour Meloni est telle que son bureau sera chargé de l’exécuter. Elle a également pris la décision inhabituelle d’accueillir le sommet au Palazzo Madama, siège du Sénat italien, une décision critiquée par les partis d’opposition qui l’ont accusée de « s’emparer » du bâtiment.

« Je ne vois pas quel est le problème », a déclaré au Guardian Lucio Malan, le whip en chef du Sénat. « C’est une question de prestige et cela ne perturbera en rien le travail des sénateurs. Qu’un événement aussi important ait lieu au Sénat, un ancien palais rempli d’histoire et d’œuvres d’art, donnera une belle impression de l’Italie.

Malan a déclaré que le continent africain avait toujours eu une importance stratégique pour l’Italie. « La Tunisie est plus proche de la Sicile que la Sicile ne l’est de Rome », a-t-il déclaré, ajoutant que le plan visait également à accroître son influence sur un continent où des pays comme la Russie et la Turquie avaient déjà fait des avancées significatives.

Les dirigeants de 23 pays et organismes africains seront présents au sommet, dont Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine, à qui Meloni a été trompée en lui faisant croire qu’elle parlait dans le cadre d’une farce orchestrée par deux comédiens russes en novembre.

Francesco Galietti, fondateur de Policy Sonar, un cabinet de conseil politique à Rome, a déclaré : « Meloni essaie d’organiser ce sommet depuis longtemps. Elle le présente comme une grande stratégie et c’est pour cette raison qu’elle retient beaucoup d’attention. Cependant, nous ne savons toujours pas qui sera impliqué, combien d’argent sera injecté dans ce projet, s’il s’agira simplement de diplomatie et de soft power ou d’autre chose.»