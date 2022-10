Meloni défend ses plans politiques avant le 2e vote de confiance

ROME (AP) – La nouvelle Première ministre italienne Giorgia Meloni a défendu mercredi ses objectifs politiques avant un deuxième et dernier vote de confiance au Parlement avant que le nouveau gouvernement dirigé par son parti d’extrême droite ne puisse se mettre au travail.

Au cours d’une vaste réponse aux questions parlementaires qui a duré environ une heure, Meloni a rejeté les critiques de l’opposition selon lesquelles son soutien à l’Ukraine ne faisait aucune référence à la paix et que ses politiques économiques encourageraient l’évasion fiscale et mettraient en danger d’importants fonds européens de relance en cas de pandémie. .

Sur le plan économique, Meloni a déclaré qu’elle irait de l’avant avec des plans visant à lever les limites sur les transactions en espèces que les gouvernements précédents ont adoptées comme mesure de lutte contre l’évasion fiscale, mais qui, selon Meloni, étaient inefficaces. Et elle a déclaré que la réaffectation d’une partie des fonds de relance de l’UE en cas de pandémie était nécessaire car les projets ont été décidés avant la guerre en Ukraine, ce qui a fait grimper les coûts de l’énergie et des matières premières.

Meloni a facilement remporté mardi le premier des deux votes de confiance à la chambre basse et fait face à un deuxième vote au Sénat, où elle détient également une solide majorité. Les votes sont requis par la constitution italienne pour les nouveaux gouvernements.

Meloni a prêté serment samedi en tant que première femme Premier ministre d’Italie après que son parti d’extrême droite des Frères d’Italie a remporté le plus de voix lors des élections législatives du mois dernier avec 26% des voix. Elle gouverne avec le leader de la Ligue anti-migrants Matteo Salvini et l’ancien Premier ministre conservateur Silvio Berlusconi.

Meloni a également répondu aux critiques qui ont déclaré que son discours devant les deux chambres du Parlement ne comportait pas le mot paix.

« Si quelqu’un pense que cela signifie que j’aime la guerre, non. Mais nous devons comprendre comment on arrive à la paix. … On ne fait pas la paix en agitant un drapeau arc-en-ciel lors d’une manifestation. Il est difficile de parvenir à la paix de cette façon », a déclaré Meloni aux législateurs du Sénat.

Elle a réitéré sa volonté de soutenir l’Ukraine dans sa défense contre l’agression russe, l’assimilant à son soutien au principe de légitime défense contre les intrus. Et elle a ajouté que soutenir l’Ukraine était également essentiel à la légitimité de l’Italie sur la scène internationale.

« Pensez-vous que la position de l’Italie déterminera l’issue de la guerre ? Meloni a demandé, notant que la Grande-Bretagne fournit plus d’armes que toute l’UE réunie. “Ce qui changerait, ce n’est pas l’issue de la guerre en Ukraine, ce qui changerait, c’est l’approche des autres à notre égard, ce qui changerait, c’est notre crédibilité, au niveau de la défense, des intérêts nationaux et du commerce.”

Meloni a conclu en appelant l’opposition à ne pas entraver son gouvernement pour des raisons idéologiques mais à voter en fonction du contenu des politiques.

« Ne vous retenez pas sur les critiques, je ne m’y attends pas, ce serait mal. Je crois au mérite de l’opposition, mais ce que je demande, c’est que nous parlions sur le fond, et non que nous créions des débats idéologiques », a déclaré Meloni.

The Associated Press