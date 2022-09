Une star de “Love & Marriage Huntsville” se prépare pour une autre saison de son émission tout en clarifiant les choses à propos d’une récente prise de bec publique avec son ex.

Melody Shari sera de retour sur les écrans de télévision lors de “Love & Marriage Huntsville” revient au samedi à 20h00 HE / PT à partir de demain 10 septembre.

Elle ne sera pas seule bien sûr et sera rejointe dans la série non scénarisée à succès d’OWN par son ex Martell Holt, Kimmi et Maurice Scott, Marsau et LaTisha Scott, Destiny Payton-Williams, ainsi que Tiffany et Louis Whitlow.

Une promo pour les nouveaux épisodes de l’émission créée par Carlos King présente le groupe alors qu’ils naviguent dans leurs entreprises, leurs amitiés et leurs relations, parfois avec des résultats tumultueux. Cette rumeur de combat entre Martell et Marsau est taquinée pendant que Melody est vue en train d’affronter la mère de LaTisha, Mme Wanda. En parlant de LaTisha, dans une autre partie de la promo, elle a de nouveau été vue face à des rumeurs selon lesquelles son mari Marsau était infidèle. Les choses prennent également une tournure sérieuse pour Kimmi et Maurice Scott qui semblent faire face à un problème de santé lorsqu’il s’agit de Kimmi.

En plus d’un super tease pour #LAMH, une description officielle des nouveaux épisodes indiquait que Melody pourrait se “reconnecter” avec Martell et lui donner une autre chance.

«La nouvelle saison revient sur les retombées de la relation entre Melody et Martell alors que les deux se reconnectent, et Melody admet à Stormi qu’elle avance prudemment avec lui, tandis que Martell explore des entreprises commerciales inattendues. De plus, Kimmi confronte Maurice à des rumeurs d’infidélité, Tiffany cherche son père biologique et le passé de Wanda refait surface.

Selon Melody elle-même, cependant, tout rapport de “reconnexion” est tout simplement faux.

Melody Shari nie avoir renoué avec Martell Holt et parle de leur récente guerre des mots sur Instagram

“Permettez-moi d’être très clair, je n’étais pas et je ne renoue en aucun cas avec Martell”, a déclaré Melody Shari lors de l’émission #RealityRecap de BOSSIP. Il n’y a eu aucune nouvelle tentative de reconnexion d’aucune sorte. Peut-être parce que la première mi-temps [of filming] J’étais comme, ‘Hé, je ne vais pas pouvoir filmer avec lui, vous aimeriez tous l’avoir mais NON.'”

Elle a continué,

“Et puis la seconde moitié du tournage, bien sûr, nous tournions ensemble. C’est la seule reconnexion que j’ai eue, peut-être que c’était la reconnexion au travail », a-t-elle ajouté en notant qu’ils travaillaient simplement ensemble en tant que coparents.

En plus de nier avoir renoué avec Martell, a déclaré à la rédactrice en chef de BOSSIP, Dani Canada, que lorsqu’elle s’est récemment retrouvée en tête-à-tête avec son ex-conjoint sur les réseaux sociaux, c’était parce qu’elle avait atteint un point de rupture.

Comme indiqué précédemment, les observateurs de #LAMH ont eu un œil sur Instagram lorsque les deux se sont battus pendant des heures avec des accusations de tricherie mutuelle, d’argent volé, de 20 baby-sitters et de narcissisme. La grande explosion est survenue au milieu de leur bataille en cours pour la garde et après que Mel ait précédemment juré d’ignorer les publications de Martell sur les réseaux sociaux.

“C’était absolument un point de rupture”, a déclaré Mel lors de #RealityRecap de BOSSIP. “Je travaille dur pour m’élever et rester positif, mais comme vous l’avez dit, tout le monde a un point de rupture. J’ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux autour d’avril, des messages de mars, [and] Je n’ai pas répondu. Puis ça s’est reproduit quelques mois après. Au bout d’un moment, si vous continuez à piquer l’ours, vous allez avoir une réaction, c’est ce qui a fini par arriver.

Elle a continué,

“Je pense que parfois vous prendrez votre décision de vous taire ou de vous taire comme une faiblesse et parfois vous n’aurez qu’à rappeler aux gens que oui je suis sur mon chemin de paix, mais en même temps il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre, alors laissez-moi tranquille. C’est ce que c’était.

Elle a également ajouté qu’elle ne regrettait pas ce qui s’était passé.

« En y repensant maintenant, est-ce que je regrette d’avoir répondu ? Pour être honnête, je ne sais pas. Je voulais dire et dire ce que je voulais dire et dire. Cela prend du temps, chaque petite chose ne mérite pas une réponse, c’est la façon dont je bouge généralement et régulièrement, mais parfois il faut rappeler aux gens, ne le déformez pas. « Est-ce un manque de maturité ? Non ce n’est pas. Être mature, c’était choisir pendant un moment de ne pas répondre ou de dire quoi que ce soit. En fin de compte, je suis toujours humain.

Melody a également expliqué pourquoi elle pense que les fans ne peuvent pas arrêter de regarder l’émission OWN avait un boom des notes avec un épisode qui est devenu la télédiffusion non scénarisée la plus regardée depuis mars 2019 sur le réseau.

“Les gens se sont connectés à l’émission parce qu’ils sentaient qu’ils pouvaient s’identifier, ils pensaient que c’était authentique”, a déclaré Mel à BOSSIP. «Ils apprécient également en dehors des bœufs désordonnés – le côté commercial de celui-ci. En dehors de la porte, ils ont continué à tomber de plus en plus amoureux de la série dans son ensemble.

Regardez Melody Shari sur #RealityRecap de BOSSIP ci-dessous et syntonisez « Love & Marriage: Huntsville » le samedi 10 septembre à 8/7c sur OWN.