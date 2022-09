NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Que ce soit par amour, chagrin d’amour, passion, chagrin ou pure soif de vivre, la musique a toujours rempli un objectif commun : rassembler les gens.

La musique country est connue pour évoquer un large éventail d’émotions compliquées, et les téléspectateurs de la prochaine émission de télévision “Monarch” FOX sont prêts pour une course folle avec une acoustique tout aussi énergique de Trace Adkins alors qu’il se tient à la tête de la famille romaine.

Fox News Digital s’est entretenu en exclusivité avec plusieurs des musiciens vedettes de la série télévisée émouvante, mettant en vedette Susan Sarandon, Anna Friel et Beth Ditto, qui met en lumière la vie d’une dynastie de musiciens country et l’excitation qui s’ensuit alors qu’une famille a besoin d’un peu d’aide pour se souvenir leurs racines.

Le drame se mêle aux sons du sud alors que les Romains découvrent comment conserver leur héritage vivant tout en allant de l’avant en faisant ce qu’ils savent le mieux : jouer de la musique.

En plus d’un casting de stars, “Monarch” s’est assuré de refléter la vraie vie avec une liste d’acteurs puissants de la scène musicale country, y compris des performances de Shania Twain, Martina McBride et Little Big Town.

‘MONARCH’ STAR TRACE ADKINS AVAIT DES MÉDECINS ‘FUSE’ DOIGT DÉTACHÉ APRÈS UN ACCIDENT DE FORAGE AFIN QU’IL PUISSE JOUER DE LA GUITARE

“Nous avons eu un aperçu du monde du jeu d’acteur, et c’est définitivement une chose différente”, a déclaré Jimi Westbrook de Little Big Town en exclusivité à Fox News Digital lors de la 15e Académie annuelle des honneurs de la musique country.

Kimberly Schlapman a qualifié le processus de tournage et de travail devant une caméra de “plus lent” que ce à quoi le groupe est habitué avec leurs concerts électriques sur scène, Westbrook étant d’accord, “C’est beaucoup plus lent”.

“Je pense que notre goût est, vous savez, nous avons tourné des vidéoclips, donc il y a un élément de cette production auquel nous étions habitués, mais nous n’étions pas habitués à la longue attente”, a déclaré Phillip Sweet.

‘MONARCH’ STAR TRACE ADKINS PARTAGE LA VRAIE RAISON QU’IL N’A PAS DEMANDÉ À BLAKE SHELTON OU TIM MCGRAW DES CONSEILS D’ACTEUR

“Ensuite, regarder ces acteurs incroyables juste sur leur marque dès que la scène est prête. Ils y vont juste”, a déclaré Karen Fairchild. “Ça va être un spectacle incroyable. Les fans de country vont adorer ça.”

Trace Adkins a déclaré en exclusivité à Fox News Digital que l’un des plaisirs de ses premiers rôles à la télévision était de pouvoir se plonger dans l’histoire profonde de la musique country, comme Adkins l’appelait Hank Williams et les chansons de Merle Haggard qu’il a pu chanter dans l’émission.

“Je ne serais jamais allé en studio et couvert ça, mais ça a été très amusant de pouvoir enregistrer en tant qu’Albie”, a-t-il déclaré.

Le chanteur “Hillbilly Bone” a déclaré que le tournage avait été rendu encore plus spécial avec les apparitions d’amis et de membres de la famille au sein de sa communauté, y compris un jour où Tanya Tucker arreté par.

“C’est très amusant d’être dans cette émission et d’avoir tous les invités musicaux. C’est un vrai régal pour moi”, a déclaré Adkins.

Il a plaisanté en disant qu’avoir une caméra autour était vraiment “la plus grande différence” quand il s’agissait de jouer par rapport à jouer.

“Je pense que chaque fois que je m’approche d’un micro et que je chante une chanson, je représente l’ambiance ou le personnage de cette chanson. Donc, je le fais tout le temps”, a déclaré Adkins.

Il a admis que le fait d’avoir la chance de travailler avec ses amis et sa famille dans l’industrie rendait son travail encore plus intéressant.

Le drame, qui a été créé par Melissa London Hilfers, présente Caitlyn Smith chantant la chanson thème, “The Card You Gamble”, ainsi qu’un certain nombre de nouveaux morceaux pour le spectacle, dont “American Cowgirl” interprété par Anna Friel, “The Brambles ” du casting de “Monarch”, et Adkins chantant “Good Hearted Woman”.

L’ancienne chanteuse de The Gossip, Beth Ditto, dans son rôle de Gigi Taylor-Roman, a interprété une interprétation nasillarde et country western de la chanson à succès “Juice” du musicien Lizzo.

“Je suis super excité qu’ils intègrent toutes ces légendes de la musique country dans la série, cela donne juste l’impression d’être un peu plus réel et c’est amusant de voir mes amis à la télévision”, a déclaré Smith.

‘MONARCH’ STAR TRACE ADKINS SE RAPPELLE DE TRAVAILLER AVEC ANNE HECHE AVANT SA MORT ‘TRAGIQUE’

Trace et Caitlyn se sont récemment réunies à nouveau pour une performance à l’emblématique Grand Ole Opry à Nashville, Tennessee.

“Je n’ai jamais eu de mauvaise expérience ici”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Je suis tellement respectueux de cette institution, de ce qu’elle représente, de ce qu’elle signifie pour la musique country et je prends très au sérieux le fait d’être membre du Grand Ole Opry.

“Je suis toujours conscient du fait que je représente le Grand Ole Opry.”

Adkins a fait ses débuts sur la scène Opry au Ryman Auditorium en 1996 et a été intronisé dans l’organisation en 2003. Les membres ne peuvent être invités à rejoindre l’Opry que par l’intermédiaire d’autres membres, et il n’y a actuellement que 228 personnes à introniser, avec 68 membres vivants.

“Être membre du Grand Ole Opry détient combien de places en haut de ma liste de réalisations”, s’est-il demandé. “Plusieurs avant d’arriver au second, mais oui, j’adore le Grand Ole Opry.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Smith a accepté, disant qu’elle était “reconnaissante” de remonter sur scène et de se produire pour ses fans.

“C’est toujours un honneur d’être ici à l’Opry”, a-t-elle déclaré. “C’est toujours une expérience époustouflante d’entrer dans le cercle dans lequel toutes mes idoles sont entrées, Dolly (Parton) et Martina (McBride) et Reba (McEntire). C’est toujours ce moment spirituel et sacré… de pouvoir d’intervenir et de partager mes histoires et de chanter ici.”

Smith a partagé certains des chanteurs qui l’inspirent.

“J’ai grandi enfant de la musique des années 90, donc toutes ces femmes magiques des années 90… Martina, Faith (Hill), Trisha Yearwood, The Dixie Chicks, je veux dire. La meilleure musique de tous les temps, ” dit-elle.

“Ces dernières années, j’ai eu l’honneur d’ouvrir pour ces femmes ou de chanter sur leurs disques ou d’écrire des chansons pour elles, donc ça a été un voyage incroyable et amusant de vivre ici à Nashville, de vivre le rêve.”

Adkins n’est pas étranger au métier d’acteur et a déjà travaillé à la télévision et dans les films récents “Old Henry”, “Apache Junction” et “Badland”. Il a admis que la représentation du patriarche Albie Roman n’était pas trop éloignée de son approche normale et “sans fioritures” de la vie.

“Il n’est pas très animé, et moi non plus. Nous disons ce que nous avons à dire, et nous n’avons pas à le crier… juste en quelque sorte avancer dans cette vie aussi doucement et paisiblement qu’ils nous le permettront, mais quand ils ne le font pas – nous ferons ce que nous devons faire.”

Le crooner “You’re Gonna Miss This” a été impressionné par les “grands écrivains de la série” et en voulait toujours plus après avoir fini de lire un nouveau scénario. “Il y a beaucoup de balles courbes qui vont venir que vous ne voyez pas venir”, a-t-il déclaré.

Les débuts de “Monarch” en deux nuits ont commencé le dimanche 11 septembre sur FOX et se poursuivent le lundi 12 septembre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lauryn Overyhultz de Fox News a contribué à ce rapport.