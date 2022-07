Mellow Rackz aurait arnaqué des stylistes avec des vêtements de créateurs

Mellow Rackz est appelé pour avoir prétendument arnaqué des stylistes avec des vêtements de créateurs coûteux.

Les stylistes célèbres Charles Reynolds et Xavier Banks prétendent être les “dernières victimes” du rappeur, poursuivis par Dover Street Group pour ne pas avoir rendu les vêtements qu’ils ont tirés pour Mellow Rackz.

Elle aurait prétendu qu’elle allait dans une pièce pour trier les vêtements et décider ce qu’elle voulait porter à Coachella, mais à la fin, elle a laissé Banks et Reynolds à l’essayage, ne revenant jamais avec les vêtements qu’elle avait choisis. Maintenant, l’équipe de style célébrité fait face à 31 000 $ procès.

L’artiste de Lil Wayne a gravi les échelons dans l’industrie depuis sa relation très publique avec Kodak Black l’année dernière. Ses bouffonneries et leur relation controversée l’ont rendue célèbre sur Instagram, ce qui a conduit Mellow Rackz à attirer l’attention de son ancien manager, Cleo Bernard, l’année dernière. Bernard – qui est également la mère du regretté rappeur XXXTentacion – a rompu ses liens avec elle plus tôt cette année après avoir été victime d’une arnaque sur un paiement de jet privé par l’artiste.

Maintenant, Reynolds et Banks – qui ont coiffé des célébrités, dont la sœur de Cardi B, Hennessy, Offset et Melii – auraient été arnaqués par Racks après qu’elle et son manager Jal Rial les aient engagés pour la coiffer pour Coachella.

Dans une déclaration exclusive envoyée à BOSSIP, l’équipe de style a déclaré avoir pris l’avion de New York à Palm Springs sous prétexte qu’elle recevrait un excellent budget, un hébergement et des dépenses payées pour son travail et son temps. Après avoir coiffé Mellow Racks jusqu’aux petites heures de la nuit, la rappeuse a affirmé qu’elle allait transférer des hôtels et déciderait quoi porter à partir de là, en prenant la majorité des articles que Reynolds et Banks ont retirés de Dover Street Market. Après cela, l’équipe affirme qu’elle n’a pas répondu à son téléphone malgré leurs nombreuses tentatives pour la contacter elle et son manager, n’ayant jamais eu de nouvelles du rappeur ce soir-là.

Une semaine après avoir prétendument volé les articles, elle aurait répondu au styliste en leur faisant savoir qu’elle n’allait pas payer. Elle a laissé Reynolds et Banks responsables de 34 000 $ de vêtements et de dépenses encourues et refuse toujours de payer, selon l’équipe.

Dans les semaines qui ont suivi le vol, Mellow Rackz et son manager auraient laissé M. Reynolds et M. Banks au sec alors que leurs tentatives pour récupérer les 34 000,00 dollars de vêtements de marque haut de gamme ont échoué. l’équipe réclamations. À la suite des actions de Mme Faith et de M. Rial, les deux stylistes se retrouvent coincés avec un onglet coûteux de l’entrepôt de mode de la région de New York où les vêtements étaient prêtés. « Dans un effort pour faire valoir leurs droits respectifs, M. Reynolds et M. Banks ont retenu ce cabinet d’avocats. Ce cabinet d’avocats a appelé le directeur Rial à plusieurs reprises, ce qui, commodément, est resté sans réponse », lit-on dans une déclaration officielle de l’avocat de Charles Reynold de mai 2022. «Ce cabinet d’avocats a appelé le téléphone portable personnel de Mme Faith et après lui avoir expliqué la gravité de l’affaire, Mme Faith a affirmé qu’elle n’avait rien à voir avec la situation, a utilisé des blasphèmes et a brusquement raccroché le téléphone. Ensuite, ce cabinet d’avocats a envoyé au directeur Rial deux avis de mise en demeure l’informant de la situation et des retombées juridiques qui s’ensuivraient si lui et Mme Faith choisissaient d’ignorer les avis. La déclaration continue: «Les avis ont finalement été ignorés et, depuis hier, un rapport du département de police de la région de Palm Springs a été déposé contre Mellow Rackz signalant le vol, et les deux stylistes envisagent actuellement de déposer une plainte dans l’État de New York. M. Rial et Mellow Rackz, et autres, comme défendeurs. Enfin, aujourd’hui même, M. Rial a été vu sur IG Live en train de poster et de critiquer sa richesse dans une gifle proverbiale aux deux stylistes et la gravité de cette affaire instantanée. Mellow Rackz’ et son équipe ont répondu aux réclamations via TheShadeRoom. Ils ne prétendent aucun acte répréhensible et disent qu’ils ne sont pas au courant du procès de l’équipe de stylisme.

“Charles s’est présenté comme PR, et pour le week-end de Coachella, j’aurais des laissez-passer pour toutes les fêtes. Y compris les billets Coachella, les laissez-passer et l’accès VIP. Charles est arrivé avec deux grosses valises pleines de vêtements pour hommes et trois tenues, composées d’un baby phat et de deux autres marques que je ne connaissais pas.”

La déclaration a continué,

«Pas Chanel, Celine ou Rick Owens, dont nous avons parlé que je portais. Il m’a dit qu’il y avait un retard avec ma demande et de remplacer par son offre. Je n’avais pas d’autre choix que de porter la tenue verte qu’il m’avait fournie : des talons noirs. Le reste des articles a été porté par lui et ses quatre amis. Il n’avait aucun accès aux événements et n’a fourni aucun laissez-passer pendant tout le week-end.

L’un des stylistes impliqués, Charles Reynolds, s’en tient à ses affirmations et détaille les actions présumées de Mellow.

Vous pouvez voir glisser pour voir les revendications de Reynolds dans leur intégralité ci-dessous.