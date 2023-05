Mell a un plan de match politique pour la retraite – Shaw Local

(MCT) – Comme le professionnel chevronné qu’il est, Ald. Richard Mell a proposé aujourd’hui une solution politique simple à sa prochaine retraite: nommer sa fille, la représentante de l’État Deb Mell, à son siège du 33e quartier, puis installer son assistant adjoint Jaime Andrade pour occuper son siège à la Chambre d’État.

La notion de Mell reconnaissait deux réalités politiques. En tant que membre du comité démocrate, il contrôle une grande partie du vote nécessaire pour choisir un remplaçant à la Chambre si le maire Rahm Emanuel choisit Deb Mell pour le siège du conseil, mais les Latinos s’attendent à avoir leur mot à dire dans toute succession politique car ils constituent désormais un grand bloc électoral dans le Quartier du côté nord-ouest.

Deb Mell n’a pas renvoyé d’appels pour savoir si elle poursuit le siège; Emanuel accepte les candidatures pour le poste et souhaite nommer un remplaçant d’ici la réunion du conseil municipal du 24 juillet qui marquera le départ de Mell, âgé de 75 ans, en tant qu’échevin.

« C’est sa décision, elle devra postuler si elle le souhaite », a déclaré Mell à propos de sa fille. « Je pense que si j’avais le choix, et qu’elle le voulait vraiment, je la favoriserais certainement par rapport à quelqu’un d’autre. »

« Je pense qu’elle a encore des émotions mitigées, mais je pense qu’elle aimerait ça », a-t-il ajouté. « Je pense qu’elle s’en sortirait bien. »

Andrade, a-t-il dit, « ferait probablement » un bon représentant de l’État. « Je ne sais pas si ce sera le but ultime là-bas. » Andrade a refusé de commenter.

Alde. Rey Colon, 35e, a déclaré mercredi lorsque la nouvelle de la retraite de Mell a éclaté que les Latinos se sont concentrés sur la garantie qu’un Hispanique ait une chance de remplacer Deb Mell en tant que représentante de l’État. Mais il existe également d’autres candidats potentiels aux élections municipales, notamment la sénatrice d’État Iris Martinez.

Martinez, D-Chicago, a déclaré aujourd’hui qu’elle envisageait toujours de postuler pour le siège d’échevin qui sera bientôt ouvert. Elle a dit qu’elle croyait qu’elle obtiendrait une juste secousse via le processus ouvert qu’Emanuel s’est engagé à honorer.

« J’ai servi le 33e arrondissement dans le cadre de mon district. Je connais les gens et je connais les problèmes », a déclaré Martinez. « Donc je sais (Richard Mell) sait que j’ai bien servi la région. »

Martinez a déclaré qu’elle déciderait probablement la semaine prochaine de lancer son chapeau sur le ring.

En tant que membre du comité du 33e quartier, un poste que Mell a l’intention de conserver, il obtiendrait près de la moitié des voix nécessaires pour déterminer qui serait nommé pour remplacer sa fille à Springfield si Emanuel la nommait au poste actuel de son père.

Dans une large interview avec le Tribune, et plus tard lors d’une longue conférence de presse à l’hôtel de ville, Mell est devenu nostalgique de l’ancien temps du favoritisme politique et a parlé de passer plus de temps avec sa famille, en particulier sa fille Patti Blagojevich et ses deux enfants.

Il a dit qu’il n’y avait que deux choses qui l’empêchaient de « dire que j’étais le gars le plus chanceux du monde ». L’un était la mort difficile de sa femme, Margaret, en 2006 d’une paralysie supranucléaire progressive, une maladie dégénérative du cerveau, et l’autre était l’ascension et la chute de son gendre, l’ancien gouverneur Rod Blagojevich.

« Je ne veux pas vraiment lui accrocher quoi que ce soit maintenant, il a suffisamment de problèmes comme ça », a déclaré Mell à propos de Blagojevich emprisonné, qui purge 14 ans pour corruption. « C’était une honte, la promesse qui était là qui n’a pas pu être tenue. »

Mell a lancé Blagojevich à la State House et au Congrès et a contribué à faire de lui le premier gouverneur démocrate de l’Illinois en un quart de siècle. Il a dit que s’il avait pu faire les choses différemment, Blagojevich « n’aurait jamais quitté le représentant de l’État. Il ne serait jamais allé au Congrès. Il aurait été représentant de l’État jusqu’à ce qu’il décide de démissionner ou d’être avocat ou autre.

