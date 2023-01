Melissa Wallace de la Minooka Community High School honorée en tant que coach de danse de l’année – Shaw Local

Coach Melissa Wallace et l’équipe de danse (Fourni par le lycée Minooka)

MINOOKA – La directrice de l’école secondaire communautaire de Minooka, Mme Jamie Soliman, et le directeur sportif, M. Robert Tyrell, sont ravis de partager la nouvelle que Melissa Wallace, entraîneure en chef de l’équipe de danse universitaire du MCHS, a été nommée État de l’Illinois 2021-22 Section 4 Entraîneur de l’année par la Fédération nationale des associations de lycées d’État (NFHS).

“C’est vraiment un honneur d’être nominé, et encore moins de recevoir ce prix”, a déclaré Wallace, entraîneur-chef de l’équipe de danse universitaire. “C’est quelque chose qui ne peut être accompli sans être entouré d’une équipe incroyable et d’une école de soutien. C’est une reconnaissance de ce que nous avons tous accompli au fil des ans. Je suis vraiment honoré de recevoir ce prix », a poursuivi Wallace.

Wallace, qui a débuté au MCHS en 2010 en tant qu’entraîneur de danse JV et a également cofondé l’Orchesis Dance Company, est l’entraîneur en chef de la danse universitaire depuis huit ans. Sous la direction de Wallace, l’équipe a remporté 7 championnats de conférence, 8 championnats de section et s’est classée parmi les 10 premières lors de 8 finales d’État, la plus récente en 2022. Cette année marquera sa 13e année à entraîner l’équipe de danse MCHS.

La NFHS, basée à Indianapolis, dans l’Indiana, est le leader national et le défenseur des programmes d’athlétisme au lycée ainsi que des programmes de beaux-arts et d’arts du spectacle. Au sein de leurs 51 associations d’États membres (dont Washington, DC), ils desservent 19 500 lycées et plus de 12 millions de jeunes.