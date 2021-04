Melissa Villaseñor prend note de Sarah Silverman pour avoir fait des blagues sur les récompenses – et, éventuellement, s’excuser pour elles – aux 2021 Film Independent Spirit Awards.

En tant qu’hôte de la cérémonie, Villaseñor a ouvert le programme avec un croquis qui l’a vue participer à un appel Zoom à la recherche des Independent Spirit Awards en présentant les conseils de ses collègues comiques John Mulaney, Silverman et Kate McKinnon – tous interprétés par Villaseñor, bien sûr.

« Le timing est tout », a déclaré Villaseñor, en tant que joueur de jeu vidéo Silverman. « Préparez-vous, punchline, excusez-vous. Mais cela viendra dans 17 ans. Et assurez-vous de laisser le public rire. C’est pour ça qu’ils sont là. »

La ligne semblait faire référence à Silverman s’excusant récemment auprès de Hilton en mars pour une blague « pas gentille » que le comédien avait faite à propos de la mondaine sur scène aux MTV Movie Awards 2007.

En février, Silverman a également regretté les blagues qu’elle avait faites sur Britney Spears lors de la même cérémonie de remise de prix, écrivant sur Twitter que « l’art change au fil (des années) à mesure que nous en savons plus et le monde change … J’aurais aimé pouvoir le supprimer mais je ne peux pas. »

Lors de la remise des prix de 2007, Silverman a fait une blague NSFW sur le temps passé en prison par Hilton. Hilton a été condamnée cette année-là à 45 jours de prison pour avoir violé la probation dans une affaire de conduite imprudente liée à l’alcool et s’est elle-même enregistrée en prison quelques heures après avoir assisté à la cérémonie de remise des prix.

Hilton a rappelé la plaisanterie blessante sur son podcast, disant que Silverman «était juste en train de m’humilier publiquement, d’être si méchant, si cruel».

Lors d’un épisode de « The Sarah Silverman Podcast », la comédienne s’est excusée auprès de Hilton, disant qu’elle « se sentait mal » à propos de la blague et pouvait voir la douleur de Hilton cette nuit-là depuis la scène.

« Alors que j’étais ravi du succès de mon monologue, je me souviens de l’avoir vue dans le public », a déclaré le comédien. « Oui, vraiment. Et je me souviens avoir vu ce regard sur son visage, et mon cœur s’est serré, parce qu’il y avait une personne là-dessous. »

L’humoriste, révélant qu’elle avait écrit une lettre à Hilton pour s’excuser à l’époque, a présenté une autre excuse à Hilton.

« Alors, me voilà, 14 ans plus tard, en train de vous dire, Paris, que je suis vraiment désolée », a-t-elle dit. «J’étais alors et je le suis, beaucoup plus complètement et avec beaucoup plus de compréhension, je pense, maintenant. Je ne peux pas imaginer ce que vous traversiez à l’époque. Ma compréhension de l’humanité à travers l’objectif de mon travail de comédien n’avait pas encore fusionné, et je suis désolé de vous avoir blessé. «

Hilton est ensuite revenue à son propre podcast pour accepter les excuses de Silverman et dire qu’elle attend avec impatience « une ardoise propre et fraîche » avec le comédien.

« Merci, » dit Hilton. «J’apprécie vraiment, vraiment que tu aies fait ça. Je sais que c’est difficile pour quiconque de s’excuser, et pour quelqu’un de faire ça signifie vraiment beaucoup.

