Melissa McCarthy se souvient d’un lieu de travail hostile qui l’a rendue « physiquement malade »

Melissa McCarthy parle d’un plateau de tournage qui l’a laissée « physiquement malade » à cause des conditions de travail « hostiles ».

Dans une récente interview, l’actrice de 52 ans n’a pas nommé le plateau de tournage ni la personne qui a rendu le plateau de tournage « volatile ».

« Une fois, j’ai travaillé pour quelqu’un qui dirigeait un plateau si volatil et hostile que cela m’a rendu physiquement malade. Mes yeux gonflaient, j’absorbais toute cette folie », a déclaré McCarthy à The Observer.

« Il y avait des gens qui pleuraient, visiblement tellement bouleversés par cette seule personne. Et je pense que c’est pour ça que la manipulation a marché, parce que pour m’atteindre, cette personne renvoyait des gens que j’aimais, ce qui m’a fait taire. C’était très efficace », a-t-elle poursuivi. .

LE REMAKE LIVE ACTION DE DISNEY DE « LA PETITE SIRÈNE » RÉÉCRIT DES CHANSONS COMME « KISS THE GIRL » POUR ENSEIGNER LE CONSENTEMENT

L’actrice de « La Petite Sirène » s’est souvenue avoir d’abord été silencieuse et hésitante à parler, mais elle a finalement atteint son point de rupture.

« Puis un jour, je me suis dit : ‘Ça s’arrête aujourd’hui !’ Je n’arrêtais pas de leur dire : ‘Ça s’arrête, ça s’arrête.’ Et je sais maintenant que je ne me tairai plus jamais », a déclaré McCarthy.

Cette expérience a aidé à démarrer sa société de production, On The Day Productions, qu’elle partage avec son mari, Ben Falcone.

« Vous savez, nous étions tellement étonnés et reconnaissants d’avoir pu construire nos propres petits mondes. Nous étions comme, ‘Nous devons construire celui dont nous avons toujours parlé, où tout le monde peut avoir une opinion et tout le monde est vraiment gentil, ‘ » dit-elle.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

McCarthy a poursuivi: « Ça va beaucoup mieux fonctionner sans crieurs ou égos fous. Pourquoi risquerions-nous de détruire cela? »

Falcone et McCarthy effectuent tous deux une « vérification folle » avant d’engager quelqu’un sur un film de leur société de production parce qu’ils « exigent » le respect et la gentillesse sur leurs plateaux de tournage.

Le couple, qui a deux filles adolescentes ensemble, est marié depuis 2005.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

McCarthy joue dans le prochain live-action « La Petite Sirène » en tant que sorcière de la mer Ursula. Le film Disney fait ses débuts dans les salles vendredi.