Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Mélissa McCarthy et sa famille ont passé une nuit « sous la mer » à la première de La petite Sirène le lundi 8 mai. L’actrice de 52 ans a souri en posant aux côtés de sa fille Crêpe georgette, 13 ans et son mari Ben Falcone, 49, sur le tapis rouge pour la première du remake live-action du classique animé. La famille avait l’air incroyablement excitée de voir le nouveau film, où Melissa joue Ursula.

Melissa a embrassé la nature nautique du film avec une robe bleu profond avec une découpe près de sa poitrine, des manches à volants et une jupe et une écharpe à franges. Elle a complété le look avec des talons bleus assortis et des gants longs pour l’occasion. La chaleur le mari et la fille de la star portaient tous deux des tenues noires. Georgette portait une robe noire à froufrous avec un corset dessus, tandis que Ben portait un costume avec une chemise noire étincelante en dessous.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Melissa et Ben sont mariés depuis 2005. Georgette est leur fille cadette. La fille aînée du couple Viviane, 16, ne les a pas rejoints sur le tapis rouge.

Le Tammie l’actrice joue le rôle d’Ursula, la méchante sorcière de la mer dans le nouveau remake du film classique. La petite Sirène aussi des étoiles Halle Bailey comme Ariel, ainsi que Jonas Hauer-King en tant que prince Eric, et Javier Bardem en tant que roi Triton. Daveed Diggs, Jacob Tremblay, et Awkwafina exprime également certains des personnages animés du film.

Melissa est très excitée que le film sorte enfin en salles. Elle a partagé à quel point elle attend avec impatience que les fans puissent le voir dans une publication Instagram fin avril. « Un mois jusqu’à ce que je puisse partager ce rêve de fièvre avec tout le monde ! » elle a écrit dans la légende tout en montrant à quoi elle ressemblait en tant qu’Ursula.

Plus à propos Mélissa McCarthy

Après avoir travaillé pendant de nombreuses années et avoir connu des retards de tournage en raison de la pandémie de COVID-19, La petite Sirène sortira en salles le 26 mai.

Lien connexe En rapport: « La Petite Sirène »: la bande-annonce complète, la date de sortie et plus que vous devez savoir

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.