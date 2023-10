Melissa McBride revient dans le rôle de Carol dans la saison 2 de Walking Dead Daryl

Monarque : L’héritage des monstres veut introduire de nouveaux Titans dans l’univers Godzilla de Legendary. Découvrez le retour du monde de Orphelin noir dans Échos» nouvelle bande-annonce. De plus, une nouvelle affiche pour Jeux de la faim préquelle Ballade des oiseaux chanteurs et des serpentset des mises à jour sur l’avenir de Génération V. Spoilers, à nous !

Scie XI

Lors d’un récent entretien avec THR, Scie X Le réalisateur Kevin Greutert a admis qu’il ne voyait « aucune direction évidente » pour un onzième candidat. Scie film.

Eh bien, nous devrons simplement voir quel est l’avenir de Saw. Il y a tellement de directions que nous pourrions prendre, mais pour moi, il n’y en a pas une évidente qui ressort de ce film. Je voulais vraiment que cela ressemble à une sorte d’adieu final pour le personnage de Jigsaw, mais il ne faut jamais dire jamais. En ce qui concerne cet acteur [Jorge Briseño], c’est un petit gentleman tellement incroyable. Je pense qu’il a une énorme carrière devant lui et j’adorerais travailler à nouveau avec lui.

The Hunger Games : La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents

À venir a une nouvelle affiche pour The Hunger Games : La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents conçu spécifiquement pour le New York Comic Con de cette année.

La trilogie des étrangers

Lionsgate a également publié une affiche pour le nouveau film de Renny Harlin Étrangers film, réunissant Man in the Mask, Dollface et Pin-Up Girl.

Leo

Un animal de classe de 74 ans commence à encadrer ses élèves dans la bande-annonce complète de Leomettant en vedette les voix d’Adam Sandler et Bill Burr dans le rôle d’une tortue nommée Squirtle.

Les morts qui marchent : Daryl Dixon

Ligne TV confirme que Melissa McBride reprendra son rôle de Carol Peletier dans la deuxième saison de Les morts qui marchent : Daryl Dixonqui sera désormais sous-titré Le livre de Carol.

Craindre le mort-vivant

Pendant ce temps, Madison retrouve Victor dans un clip de Craindre le mort-vivantL’épisode de retour du 22 octobre.

Génération V

Michele Fazekas a récemment prévenu L’enveloppement Amazon n’a pas encore renouvelé Génération V pour une deuxième saison.

Nous n’avons pas encore de saison officielle à commander. Nous avons réuni les scénaristes pour parler de ce qui est possible. Nous avons donc bon espoir.

Monarque : L’héritage des monstres

En conversation avec Collisionneura confirmé le réalisateur Matt Shakman Monarque : L’héritage des monstres présentera de nouveaux Titans à la franchise Godzilla-Monsterverse.

L’un des avantages de ce projet était la possibilité de créer de nouveaux Titans, de nouveaux monstres à ajouter au Monsterverse. Donc, cela en fait partie, utiliser des gens que nous connaissons et aimons avant en fait partie. Je ne veux pas en dire trop pour que vous puissiez être enthousiasmés par ce que vous voyez lorsque vous le regardez.

Spectacle d’horreur

Une femme est poursuivie par un monstre dans un extrait de la première de la quatrième saison de Spectacle d’horreur.

Corps

Les détectives à travers le temps doivent résoudre le même meurtre dans la dernière bande-annonce de Corpsla prochaine série limitée de Netflix adaptant la bande dessinée de Si Spencer.

Star Wars : Aventures des jeunes Jedi

Une bande-annonce confirme Star Wars : Aventures des jeunes Jedi reviendra avec de nouveaux épisodes ce 8 novembre sur Disney+ et Disney Junior.

Orphan Black : échos

L’année prochaine Orphelin noir Le spin-off avec Krysten Ritter a maintenant une bande-annonce.

Orphan Black : Bande-annonce d’Echoes | avec Krysten Ritter | Première en 2024 sur AMC, BBC America et AMC+

La malédiction

Enfin, les stars d’une émission de rénovation domiciliaire sont frappées par une petite fille dans la bande-annonce de La malédictionavec Emma Stone, Nathan Fielder, Benny Safdie et Gary Farmer.

