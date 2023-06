Melissa lit le texte de Jacqueline dénigrant Teresa – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

Le drame se réchauffe lors de la réunion de la saison 13 de Les vraies femmes au foyer du New Jersey, alors que Bravo a laissé tomber les premières minutes de la partie 2 vendredi soir! Dans le clip, belles-sœurs Thérèse Giudice et Mélissa Gorga ont poursuivi leur querelle épique après que Teresa ait déclaré que son ancien camarade de casting et ennemi, Jacqueline Lauritapeut étayer ses affirmations selon lesquelles Melissa et son mari, le frère de Teresa Joe Gorga, « a traîné avec les personnes responsables » de l’envoi de Teresa en prison. Non seulement Melissa nie toutes les affirmations, mais elle a également sorti des reçus pour montrer que Jaqueline, qui s’est récemment réconciliée avec Teresa, n’a aucune crédibilité, car elle dénigrait Teresa dans son dos.

Sortant son téléphone pour révéler les SMS signalés envoyés par Jaqueline à RHONJ coéquipier Jackie Goldschneider, Melissa a commencé à les lire à haute voix en disant: « Je sais que je ne devrais pas m’en soucier, mais son arrogance, sa voix et le fait qu’elle s’en tire bien trop après avoir été une méchante connard me dérange. » Alors que les dames sur le canapé de la réunion semblaient choquées, Melissa a poursuivi: «C’est une poubelle de basse vie, elle est stupide, mais aussi très calculatrice. Même avec ses deux liftings et ses liftings des yeux, ses nouveaux seins, elle est toujours aussi moche et elle pense qu’elle est une déesse. Aie.

Melissa a ensuite résumé le moment en disant à Teresa: « C’est ton ami, que tu veux utiliser contre moi. » Ce fut un effort solide de la part de Melissa pour essayer de montrer à Teresa que Jaqueline n’était peut-être pas une vraie bestie bleue après avoir été une bascule si évidente.

Cependant, Teresa est apparue indemne et a immédiatement répondu en disant que Jaqueline viendrait maintenant après Melissa, à laquelle Dolores Catane sonné et entièrement cosigné. « Dormir avec un œil ouvert », s’est exclamée Dolores. « C’est mauvais pour toi, Melissa, tu vas couler. » Double aïe.

Seul le temps dira si Jaqueline visera Melissa, mais pour l’instant, l’ancienne femme au foyer apparaît dans l’équipe Teresa, du moins après leur mini-réunion à Vegas, où le couple a déclaré avoir « déjeuné pendant 5 heures ». Sur sa publication Instagram des deux posant ensemble à Sin City, Jaqueline a également écrit : « Réunis et ça fait tellement de bien ! NON, je ne veux pas revenir sur RHONJ ! Je vis à Las Vegas et je déménage dans le comté d’Orange en Californie cet été !

Le clip de prévisualisation de la partie 2 s’est terminé avec Andy portant son attention sur le plus récent RHONJ membre, Rachel Fouda, et demandant comment elle s’en est sortie lors de sa première saison, en particulier d’être mère d’un enfant de 2 ans et d’un nouveau-né au moment du tournage. Le moment mignon a été rapidement ramené à un moment dramatique, cependant, alors qu’un fan a demandé à Rachel ce qu’elle ressentait pour son compagnon de casting Jennifer Aydin appelant son travail de nez.

Découvrez la guerre des mots de Rachel et Jennifer dans le clip ci-dessus et assurez-vous de tout saisir lorsque la réunion se poursuivra Les vraies femmes au foyer du New Jersey le mardi à 20h sur Bravo.

