Melissa Joan Hart partage les secrets de sa réussite conjugale après avoir célébré son 20e anniversaire de mariage

Melissa Joan Hart a tout expliqué – ou du moins quelques-uns de ses secrets pour garder intact un mariage réussi pendant deux décennies.

La star de « Sabrina l’apprentie sorcière » a célébré ses 20 ans de mariage avec son mari Mark Wilkerson en juillet.

S’adressant exclusivement à Fox News Digital lors de la ’90sCon, Hart a plaisanté en disant que compter les années où elle a été mariée à Tinseltown était un peu comme compter en « années de chien ».

MELISSA JOAN HART N’A AUCUN REGRET POUR SA SÉANCE PHOTO SEXY PENDANT L’HÉE DE ‘TEENAGE WITCH’

« Vingt ans de mariage dans les années hollywoodiennes… c’est comme, vous savez, vous les comptez comme des années de chien », a-t-elle déclaré. « Je suppose que nous avons eu environ 140 ans de mariage au cours des années hollywoodiennes. »

Wilkerson, l’ancien chanteur de Course of Nature, et Hart se sont rencontrés au Kentucky Derby en 2002 et se sont mariés en Italie l’année suivante.

Elle a déclaré que même si 20 ans de vie et d’amour ne sont pas toujours un voyage facile, ils se sont tous deux engagés à rester l’un avec l’autre pendant le voyage.

MELISSA JOAN HART DIT QUE ELLE ET SON MARI DE PRÈS DE 20 ANS ALLENT « CONSTAMMENT » À UNE THÉRAPIE DE COUPLE

« Il s’agit simplement de traverser les bas pour atteindre les sommets », a déclaré Hart. « Il faut traverser les vallées pour profiter des sommets. »

Hart a ajouté: « Il s’agit simplement de prendre cet engagement et de s’y tenir, de se faire confiance et de se donner de la grâce, vraiment. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

En 2018, l’ancienne star de Nickelodeon a partagé un extrait de leur histoire d’amour pour la Saint-Valentin sur Instagram.

« Il faut traverser les vallées pour profiter des sommets. » — Mélissa Joan Hart

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POSTE

« En 2002, une fille de New York a dit à sa mère qu’elle avait rencontré un garçon de l’Alabama au Kentucky Derby et qu’elle allait se marier », a écrit Hart.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« 14 mois plus tard, ils se sont mariés en Italie et, en 5 ans, ils ont eu deux magnifiques petits garçons tout en vivant une vie bénie à Los Angeles. Prêts pour quelques saisons et un changement de rythme, ils ont déménagé leur progéniture sur la côte est où ils ont ajouté un troisième garçon dans leur famille aimante en 2012 et il a vécu heureux pour toujours ! »

Le couple a trois garçons : Mason, 17 ans, Braydon, 15 ans et Tucker, 10 ans.

Dimanche, Hart était ravi de revenir sur le tapis rouge à la Con des années 90 organisée par That’s4Entertainment et de voir comment l’événement de la culture pop s’est développé au fil des années.

« Il y a tellement de gens amusants ici, pas seulement dans la salle verte, dans les coulisses… toutes les différentes familles de télévision qui sont ici s’amusent tellement ensemble », a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Voir de vieux amis, d’anciens membres de la distribution, puis aller sur place et rencontrer les fans. Nous nous déployons dans les coulisses ; ils se déploient là-bas – c’est juste de l’amour partout. »