Melissa Joan Hart n’a aucun regret pour sa séance photo à moitié nue à l’époque de « Teenage Witch »

La star de « Sabrina l’apprentie sorcière », Melissa Joan Hart, a failli perdre son rôle de sorcière de quartier la plus populaire des années 90 après avoir posé pour des photos sensuelles dans un magazine.

Hart a déclaré en exclusivité à Fox News Digital que même si elle avait l’impression que son monde était fini à l’époque, elle ne regrette plus d’avoir posé en sous-vêtements pour une campagne du magazine Maxim.

L’actrice de « Clarissa Explains It All » a récemment affirmé sur le podcast « Pod Meets World » qu’elle avait failli être licenciée de son poste d’actrice après la publication de la couverture et qu’elle avait été accusée d’avoir rompu son contrat.

Alors qu’elle marchait sur le tapis rouge de la conférence des années 90, où elle a rejoint d’autres passionnés de culture, Hart a déclaré qu’elle ne regrettait pas son choix de poser pour la publication, malgré ses hésitations peu de temps après que les images aient fait sensation.

« Rétrospectivement, tout est… Dans le rétroviseur, tout semble un peu plus lointain », a-t-elle déclaré à Fox News Digital tout en se remémorant cette période chaotique.

« À l’époque, ce qui ressemblait à de la panique et, vous savez, la fin de ma carrière et toutes ces choses terribles, s’est transformé en une très bonne presse autour d’un film que j’avais lancé. »

« Cela a fini par être une sorte de bonus, d’une certaine manière. »

Dans un récent épisode du podcast animé par les acteurs de « Boy Meets World », Hart a déclaré qu’à l’époque, elle vivait « le pire jour de ma vie » alors qu’elle détaillait une photo loin d’être parfaite avec Britney Spears. où il semblait que Hart avait pleuré sur le tapis rouge.

« Si vous regardez mes yeux, j’ai pleuré toute la soirée », a-t-elle déclaré. « On m’a mis dans une limousine et on m’a emmené… Je venais de rompre avec mon petit ami pendant que nous tournions le film. Je pleure et je suis bouleversée. »

Elle faisait la promotion de son dernier film, « Drive Me Crazy », dans lequel Britney Spears chantait l’hymne, et a reçu un appel l’informant qu’elle avait été exclue de « Scary Movie ».

« Pendant que je suis à la fête, mon avocat arrive et me dit : ‘Vous avez fait une séance photo pour le magazine Maxim ?' », a expliqué Hart.

« Je me dis : ‘Oui, je l’ai fait.’ Ils disent : « Eh bien, vous êtes poursuivi et viré de votre émission, alors ne parlez pas à la presse, ne faites rien. »

Hart a déclaré que sa mère, qui a également servi d’agent tout au long de sa carrière, a appelé presque immédiatement après et a été indignée. Elle a demandé : « Qu’as-tu fait ?

« Je me disais : « Je ne sais pas, quoi que mon publiciste m’ait dit de faire lors de la séance photo. » J’ai fait une séance photo pour Maxim ! C’est Maxim, bien sûr tu vas être en sous-vêtements. »

La couverture du magazine présentait la star de « Melissa & Joey » à moitié nue avec le titre « Sabrina, ta sorcière préférée sans un point ».

À l’époque, l’ancienne enfant actrice avait été accusée d’avoir violé son contrat, qui stipulait qu’elle « ne jouerait jamais le personnage nue ».

Hart a déclaré qu’elle avait été pardonné par ABC et la société de production Archie Comics seulement après avoir écrit une lettre d’excuses.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.