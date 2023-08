Melissa Joan Hart affirme qu’elle a failli être « poursuivie et renvoyée » de « Sabrina l’apprentie sorcière » pour des photos sexy

Melissa Joan Hart était considérée comme la chérie de l’Amérique dans les années 90, alors qu’elle devenait célèbre avec ses rôles dans « Clarissa explique tout » et « Sabrina l’apprentie sorcière ».

Cependant, après que l’ancienne idole des adolescentes ait accepté de poser à moitié nue pour une séance photo osée, Hart a déclaré qu’elle avait failli être renvoyée de ses concerts d’actrice.

L’homme de 47 ans a affirmé qu’elle avait été accusée de rupture de contrat après avoir accepté de poser uniquement en sous-vêtements pour une couverture de magazine risquée. Dans un épisode de « Pod Meets World », animé par les acteurs de « Boy Meets World », elle a déclaré qu’à l’époque, c’était « le pire jour de ma vie ».

Sur le podcast, Hart a d’abord expliqué pourquoi elle avait l’air de pleurer sur une photo lors d’une apparition sur le tapis rouge avec Britney Spears dans les années 90.

« Si vous regardez mes yeux, j’ai pleuré toute la soirée », a commencé Hart.

« On m’a mise dans une limousine et on m’a emmenée… Je venais de rompre avec mon petit ami pendant que nous étions dans le film… Je pleure et je suis bouleversée », a-t-elle expliqué.

Hart se préparait à se rendre à une after-party pour la première de son film « Drive Me Crazy », jusqu’à ce qu’elle reçoive un appel lui annonçant qu’elle avait été exclue de « Scary Movie ».

« Pendant que je suis à la fête, mon avocat arrive et me dit : ‘Vous avez fait une séance photo pour le magazine Maxim ?' », a expliqué Hart. « Je me dis : ‘Oui, je l’ai fait.’ Ils disent : « Eh bien, vous êtes poursuivi et viré de votre émission, alors ne parlez pas à la presse, ne faites rien. »

Hart a déclaré que sa mère, indignée, avait appelé et demandé : « Qu’as-tu fait ?

« Je me suis dit : ‘Je ne sais pas, quoi que mon publiciste m’ait dit de faire lors de la séance photo.’ J’ai fait une séance photo pour Maxim ! C’est Maxim, bien sûr tu vas être en sous-vêtements. »

Sur la couverture de Maxim, à côté d’un Hart à moitié nu, il y avait le titre qui disait : « Sabrina, ta sorcière préférée sans un point. »

La star de « Sabrina l’apprentie sorcière » avait alors été accusée d’avoir violé son contrat, qui stipulait qu’elle « ne jouerait jamais le personnage nue ».

Elle a en outre expliqué qu’elle avait dû écrire une lettre d’excuses et que la société Archie Comics lui avait pardonné après avoir failli être licenciée.

Hart a joué dans sept saisons de « Sabrina the Teenage Witch » de 1996 à 2003. Elle a incarné Sabrina dans la sitcom ABC basée sur le personnage d’Archie Comics.

La star de « Holiday in Handcuffs » partage trois fils avec son mari Mark Wilkerson : Tucker McFadden, Braydon Hart et Mason Walter.