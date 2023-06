Melissa Gorga Shades Teresa Giudice avec ‘RHONJ’ Merch – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

Mélissa Gorga44 ans, utilise la mode pour faire de l’ombre à sa belle-sœur et Les vraies femmes au foyer du New Jersey co-vedette Thérèse Giudice, 51 ans, au milieu de leur vilaine querelle. Au cours de la partie 1 de la réunion de la saison 13, Melissa a dit la phrase « Je sais que tu me détestes, mais essaie juste de te contrôler » à Teresa, alors qu’elle appliquait du brillant à lèvres. Après la diffusion de cette scène le 30 mai, Melissa a sorti des produits de son entreprise Envy de Melissa Gorga, avec les mots exacts qu’elle a dits à Teresa, et une image de brillant à lèvres appliqué sur de grandes lèvres roses. Melissa a dévoilé le sweat-shirt à col rond noir et à capuche bleu à 55 $ sur son Instagram le 7 juin, et déjà les deux produits sont épuisés.

Melissa et Teresa ont échangé des jabs au cours des deux premières parties de la RHONJ réunion de la saison 13, qui se termine mardi prochain, le 13 juin. Le mari de Melissa Joe Gorga et le mari de Teresa Luis Ruelas rejoindra le groupe pour le prochain épisode, et les extraits de la partie 3 montrent une tension majeure avec la famille. Avant la réunion, Melissa et Joe n’avaient pas parlé à Teresa depuis qu’ils avaient sauté son mariage en août 2022, car Teresa aurait été impliquée dans la diffusion de la rumeur de tricherie sur Melissa. La querelle de Melissa et Teresa a provoqué une division majeure dans le casting.

Plus à propos Mélissa Gorga

Il y a eu beaucoup de spéculations sur RHONJl’avenir étant donné que Teresa et Melissa ne parlent pas. Le 16 mai, Page 6 a rapporté que l’émission était en pause indéfinie, au lieu de passer directement à la saison 14, à cause du drame familial. « Bravo ne sait pas comment procéder dans les conditions actuelles et personne ne s’est vu proposer de contrat – ou n’a été licencié – pour la saison prochaine », a écrit le média dans le rapport.

Cependant, Andy Cohen repoussé la rumeur de « pause » dans une interview avec E ! Nouvelles en mai. « Je veux dire, nous faisons toujours une pause entre les saisons, donc je ne sais pas pourquoi [that is out there], » il a dit. Bravo n’a pas annoncé si le reste du casting de la saison 13 — Dolores Catane, Marguerite Josephs, Jennifer Aydin, Danielle Cabral, Rachel Fouda, Jackie Goldschneider et Jennifer Fesler – sera de retour la saison prochaine.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: ‘The Real Housewives Of New Jersey’ Saison 14: Le casting, la rumeur ‘Pause’, et plus que nous savons

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.