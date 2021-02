Melissa Gorga parle des luttes de mariage, des «rumeurs d’infidélité» et plus

Le mariage n’est pas facile, surtout lorsque vous êtes à la télé-réalité.

Melissa Gorga s’ouvre sur tout, de ses difficultés relationnelles à la nouvelle saison explosive de Les vraies femmes au foyer du New Jersey, qui démarre demain soir. La star de Bravo révèle qu’elle et son mari Joe Gorga ne sera pas le seul couple à surmonter des épreuves lors de la première de la saison 11.

« Il y a beaucoup de drame relationnel cette saison, il y en a vraiment », a déclaré Melissa à E! Nouvelles exclusivement. « Beaucoup de nos relations ont probablement été un peu remises en question par la pandémie. Vous passez tellement plus de temps seul avec vos maris et vous apprenez à vous connaître encore plus que vous ne pensiez vous connaître, vous savez? »

Le RHONJ La bande-annonce de la saison 11 a laissé entendre que la triche est un gros sujet de conversation parmi les dames de Garden State cette année.

« Il y a certainement des rumeurs d’infidélité qui circulent et je vais être honnête avec vous, c’est tout de suite avec le premier épisode. Boom, c’est comme juste là, » taquina Melissa. « Donc ça donne définitivement le ton pour la saison. Écoutez, c’est vrai, il y a des accusations. Évidemment, Joe et moi nous cognons beaucoup la tête cette saison. Ça a été difficile. Ça a été un peu difficile. »