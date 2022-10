Melissa Gorga parle de Teresa Giudice Feud dans une nouvelle interview pour ‘RHONJ’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Fans de Les vraies femmes au foyer du New Jersey ne sont jamais surpris de voir Thérèse Giudice querelle avec son frère, Jo Gorgaet sa femme, Mélisse, mais la bagarre qui s’est déroulée pendant que les acteurs tournaient la finale de la saison 13 a été si catastrophique que Melissa et Joe ont refusé d’assister au mariage de Teresa. Et pendant que Melissa était à BravoCon ce week-end, elle nous a expliqué pourquoi ce combat, qui impliquerait une nouvelle rumeur de tricherie, est “super différent” de ceux qui l’ont précédé.

« C’est très différent, en fait. J’ai l’impression que c’est super différent de toutes les autres fois. J’ai l’impression que les deux parties jettent l’éponge, pas une seule”, a-t-elle déclaré. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Et ils disent toujours que lorsque les deux parties – en même temps – abandonnent, c’est là que ça devient dangereux. Et je pense que les deux parties abandonnent en ce moment.

Quant à ce qui s’est vraiment passé pendant que les caméras tournaient, Melissa a déclaré que les fans devront se connecter à l’émission pour le savoir. Et elle espère que chacun réservera son jugement jusque-là. “J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de spéculations sur ce qui se passe et pourquoi nous n’allons pas au mariage”, a-t-elle déclaré. « Et j’ai l’impression que vous allez obtenir toutes vos réponses. Je ne sais pas comment l’expliquer autrement que comme, vous le comprendrez mieux quand vous y pénétrerez vraiment et écouterez ce qui s’est passé et ce qui se passe.

“La renommée et l’argent ont ruiné notre famille.” – Teresa répond à la question de savoir comment elle s’est sentie lorsqu’elle a appris que Joe n’assisterait pas à son mariage. #RHONJ #BravoCon #BravoCon2022 pic.twitter.com/sB6FlRYB5M — La Petty Mort 💅🏻💦 (@La_Petty_Mort) 15 octobre 2022

Le casting est également tellement divisé sur ce qui s’est passé pendant le tournage qu’ils ont été divisés en deux panneaux distincts pendant BravoCon. Tous les autres Réel femmes au foyer les moulages avaient un panneau, tandis que RHONJ en avait deux. Au cours de leurs panels séparés à BravoCon, Melissa et Joe ont affirmé que la séparation était le fait de Teresa, mais Teresa a déclaré qu’elle n’avait pas ce genre de «pouvoir» et «la renommée et l’argent ruiné » sa familley compris ses cousins ​​« poignardeurs », Kathy Wakilé et Rose Pierri.

Actuellement, Joe dit que lui et Teresa n’ont “aucune relation”, il sera donc intéressant de voir comment le drame se déroulera lorsque la saison 13 de RHONJ premières plus tard cette année.