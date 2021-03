Melissa Gorga de RHONJ révèle la «douleur» liée aux problèmes de confiance avec Joe

Aucun mariage n’est parfait

Melissa Gorga s’ouvre sur sa relation avec son mari Joe Gorga dans cet aperçu exclusif de ce soir Les vraies femmes au foyer du New Jersey.

Lors d’un voyage de filles à Lake George, Melissa devient brutalement honnête avec ses co-stars à propos d’elle et des problèmes de confiance de son homme.

« Il y a eu un moment dans ma vie où je ne pouvais pas quitter mes hommes parce que j’avais peur qu’ils me trompent si je les quittais, » Dolores Catane admet.

L’admission de Dolores incite Melissa à répondre: « C’est moi, je suis toujours comme ça. Il met la peur de Dieu en toi. Il dit: ‘Alors tu vas y aller avec tes amis? OK, je vais sortir trop.’ Et cela me rend si mal à l’aise. «

La déclaration choque Jennifer Aydin, qui dit dans son confessionnal: « C’est vraiment surprenant pour moi parce que si vous me dites FactureJe sors, je suis juste comme, ‘Hey, OK. Tout comme m’envoyer un texto lorsque vous rentrez chez vous. ‘ »