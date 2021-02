Melissa Gorga de RHONJ fait une visite à domicile du manoir de Jersey Shore

Joe et Melissa Gorga rivage vivent leur meilleure vie.

Les vraies femmes au foyer du New Jersey star et son mari de 16 ans sont les fiers propriétaires d’une somptueuse maison sur la plage de Jersey Shore, et elle a donné à E! News un regard exclusif à l’intérieur avant le retour de l’émission Bravo ce mercredi 17 février.

« Vous savez tous que je viens de Jersey Shore », a déclaré Melissa aux téléspectateurs dans le clip ci-dessous. « Donc être ici, c’est comme revenir à mes racines. »

Montrant les caméras autour du salon et de la cuisine, Melissa explique qu’elle et Joe ont acheté la maison il y a environ un an, puis «sont entrés et ont réhabilité» toute la propriété. «Contrairement à mon autre maison, je voulais être super, super blanche avec le quartz», dit Melissa en désignant ses comptoirs élégants. « Tout ce que j’ai fait ici, je voulais juste que ce soit des choses simples, très minimales sur les murs. Je voulais laisser toutes mes fenêtres grandes ouvertes. »

Nous comprenons vraiment pourquoi! La maison se trouve juste sur la baie de Barnegat, et avec les fenêtres tentaculaires, les Gorgas ont une vue magnifique sur l’eau et leur incroyable piscine.