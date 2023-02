Melissa Gorga appelle Teresa Giudice “fausse” après la fuite de SMS – Hollywood Life

Voir la galerie





Et la querelle continue. Mélisse Gorga blâme sa belle-sœur Thérèse Giudice pour leurs messages texte personnels divulgués cette semaine dans une publication enflammée du 9 février sur son histoire Instagram. “Gars! Je vois que vous êtes tous curieux au sujet des SMS ! Quelqu’un est définitivement en spirale et doit “faire ses preuves” en faisant des heures supplémentaires », a déclaré la femme de 43 ans. Les vraies femmes au foyer du New Jersey étoile a commencé. “MAIS TOUT CELA PROUVE ENCORE PLUS MON POINT !!!”

“Elle n’a pas répondu aux SMS que j’ai envoyés après avoir filmé la réunion !! GRILLONS !!!” elle a continué, clairement agité. «Ce n’est que trois semaines plus tard, et après la réunion AIRED – elle recevait toutes les réactions négatives sur la façon dont elle traitait mal son frère et moi – qu’ALORS elle a ressenti le besoin de tendre la main et de tout nettoyer. Elle a tendu la main juste au moment où nous étions sur le point de commencer à filmer et voulait enfin discuter de notre relation et de la façon dont elle pouvait y remédier, c’était FAUX !

Melissa a conclu: «C’était inauthentique et égoïste. Nous voulions quitter les montagnes russes. À bout portant. Je ne peux pas en dire beaucoup plus maintenant, mais si vous continuez à regarder cette saison, cela aura beaucoup plus de sens.

Ce n’est un secret pour personne que la relation entre Teresa, 50 ans, son frère, Joe Gorga, 42 ans, et sa femme est au plus bas. Tout a apparemment atteint un point d’ébullition au cours de la saison 12 de Les vraies femmes au foyer du New Jersey, qui a été diffusé en 2022. Bien qu’ils se soient initialement opposés lorsque Teresa et son ex-mari ont été condamnés à une peine de prison pour fraude fiscale, les choses ont empiré en août 2022 avant le mariage de Teresa avec Luis « Louie » Ruelas, que Joe et Melissa ont sauté. Les choses ont apparemment atteint un point de non-retour après qu’une rumeur selon laquelle Melissa a une fois trompé Joe alors qu’elle était en tournée publicitaire est sortie, et ils ont conclu que Teresa avait aidé la rumeur à se faire jour. Puis, au cours de la Les vraies femmes au foyer du New Jersey Finale de la saison 12, Teresa et Joe se sont livrés à un combat explosif, ce qui a incité Joe à quitter la scène et à menacer de quitter la série.

Selon les messages texte divulgués auxquels Melissa faisait référence dans son histoire Instagram, qui ont été obtenus par Tout sur les vraies femmes au foyer, Melissa a envoyé un texto à Teresa après le tournage de la réunion de la saison 12 et n’en a entendu parler qu’après la diffusion de la réunion début mai 2022. Après avoir vu la réunion, Teresa a envoyé un message à Melissa et a déclaré qu’elle “veut que les choses soient mieux » et l’a invitée à déjeuner. À ce moment-là, les choses avaient mal tourné pour Melissa pendant trop longtemps.

Elle a répondu: “Teresa, je t’ai envoyé un texto en rentrant de la réunion et tu n’as jamais répondu jusqu’à présent. Cela me semble un peu calculé que vous deviez regarder et lire les commentaires pour vous sentir comme si vous vouliez réparer la famille pour la centième fois. J’ai l’impression que ce texte parle de vous et non de nous. Surtout quand on est sur le point de reprendre le tournage dans deux semaines. Après toutes ces années, j’ai enfin trouvé un moyen d’accepter la façon dont notre relation est.

Melissa a ensuite rappelé à Teresa qu’elle avait “tracé la ligne dans le sable” en l’excluant de sa fête de mariage et en ne lui disant même pas jusqu’à ce que ce soit une nouvelle publique. “Vous avez dit à plusieurs reprises dans des interviews que nous ne serons jamais amis. Je suis d’accord avec toi. Nous serons toujours une famille et je ne vous souhaiterai toujours que le meilleur. A bientôt”, a-t-elle conclu.

Teresa a répondu en remerciant Melissa pour son texte “sincère et authentique” et s’est excusée “du fond” de son cœur. Elle a demandé à Melissa de se revoir une fois de plus, mais elle a de nouveau refusé la demande. Quelques textes apparemment amicaux ont suivi, y compris une invitation à la fête d’anniversaire de Teresa, à laquelle Melissa a dit qu’elle et Joe ne pouvaient pas assister. Ils ont fini par lui envoyer des fleurs, ce dont Teresa l’a remerciée.

Saison 13 de Les vraies femmes au foyer du New Jersey a été créée le 7 février et, comme l’a dit Melissa, les fans devront rester à l’écoute pour en savoir plus sur l’histoire tragique de la famille.

