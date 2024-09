Melissa Gilbert sera la vedette invitée de « When Calls The Heart » de Hallmark

Melissa Gilbert devrait être la guest star d’un arc de deux épisodes de la saison 12 de la série de longue date Quand le cœur t’appelle, La première de la série devrait être diffusée sur la chaîne Hallmark l’année prochaine. La nouvelle a été partagée avec les fans réunis lors de la réunion annuelle de la famille Hearties à Vancouver, au Canada.

Gilbert incarnera Georgie McGill, qui « partage un passé surprenant avec un résident spécial de Hope Valley », selon la description de l’annonce. L’opportunité de rejoindre la série s’est présentée par l’intermédiaire du producteur exécutif Michael Landon Jr., qui a rencontré l’actrice chevronnée au La petite maison dans la prairie La réunion des acteurs et le festival du 50e anniversaire ont eu lieu plus tôt cette année. Les deux ont partagé la nouvelle lors d’une table ronde sur scène lors de la réunion de famille Hearties.

« Quand le cœur appelle a longtemps été comparé à La petite maison dans la prairie« Nous sommes ravis de voir cette série, pour ses histoires charmantes et convaincantes d’espoir, de connexion humaine et de survie à la frontière », a déclaré Kelly Garrett, vice-présidente de la programmation de Hallmark Media. « Il était tout à fait normal que les premières personnes à entendre cette nouvelle spéciale soient les Hearties, des fans dévoués qui ont célébré l’émission année après année et en ont fait un tel succès. L’énergie d’être ici avec eux pour partager cette nouvelle est électrique et nous avons hâte qu’ils rencontrent Georgie l’année prochaine. »

Gilbert est surtout connu pour avoir interprété Laura Ingalls dans la série familiale primée aux Emmy Awards de NBC. La petite maison dans la prairie. L’artiste nominé aux Emmy Awards a également été l’ancien président de la Screen Actors Guild, a lancé la marque de style de vie Modern Prairie et est un Le New York Times auteur à succès. Ses autres crédits incluent Le faiseur de miracles (pour lequel elle a obtenu sa nomination aux Emmy Awards), Douce justice (en face de Cicely Tyson) et Secrets et mensongesun drame d’ABC mettant en vedette Ryan Phillippe, Juliette Lewis et Michael Ealy.

Considérée comme la série originale la plus longue de Hallmark, Quand le cœur t’appelle La saison 12 sera composée de 12 épisodes et sera diffusée en 2025. La nouvelle du renouvellement est arrivée au moment de la sortie de la saison 11, qui suivait les habitants de Hope Valley alors qu’ils se lançaient dans les années 1920. L’intrigue tournait autour de l’institutrice Elizabeth Thornton (Erin Krakow), qui prenait un nouveau départ – avec une nouvelle romance, de nouveaux défis et un nouveau style. Elle et le gendarme Nathan Grant (Kevin McGarry) ont géré leurs sentiments amoureux grandissants tout en s’appuyant l’un sur l’autre pour se soutenir face aux obstacles parentaux. Le casting était complété par Chris McNally, Jack Wagner et Pascale Hutton.

La saison 11 de ce drame romantique historique se classe comme la série câblée de divertissement la plus regardée depuis le début de l’année parmi les ménages, le nombre total de téléspectateurs et les femmes de plus de 18 ans.