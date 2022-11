Melissa Etheridge se souvient du soutien d’Olivia Newton-John lors de sa propre bataille contre le cancer du sein

L’auteure-compositrice-interprète Melissa Etheridge s’est souvenue avec tendresse de son amie Olivia Newton-John aux American Music Awards 2022 dimanche.

Avant l’hommage de Pink à l’artiste décédée, Etheridge a expliqué à quel point Newton-John était un “bon ami” pour elle.

“C’est juste une personne belle, charmante, aimante et talentueuse, et elle va tous beaucoup nous manquer”, a déclaré Etheridge à Fox News Digital sur le tapis rouge de l’AMA.

Etheridge se souvient spécifiquement que Newton-John l’a contactée alors qu’elle luttait elle-même contre le cancer du sein. Newton-John a lutté contre la maladie pendant 30 ans et est finalement décédé début août à l’âge de 73 ans.

“Olivia était une bonne amie”, a déclaré Etheridge. “Il y a dix-huit ans, quand j’ai eu un cancer du sein, elle a été l’une des premières à me contacter pour me dire comment c’était, pour me soutenir et… c’était comme ça depuis 20 ans.”

Newton-John a remporté 10 prix AMA au cours de sa carrière, remportant son premier en 1974. Etheridge a présenté Pink avant de monter sur scène pour honorer le regretté artiste avec une interprétation du tube “Grease” de 1978, “Hopelessly Devoted to You”.

“Vous étiez émerveillé par sa beauté accueillante et vous avez ressenti le sentiment qu’elle se connectait à vous seul. Mais quand elle a ouvert la bouche pour chanter, vous avez tout de suite su que vous deviez la partager avec le monde”, a déclaré Etheridge. alors qu’elle présentait Pink sur scène pendant le spectacle.

Lionel Richie a également été honoré dimanche soir avec un medley hommage interprété par Stevie Wonder, Ari Lennox, Charlie Puth et d’autres. Le chanteur “Easy” a remporté le AMA Icon Award, entrant dans l’histoire en tant que seul artiste à monter sur scène chaque décennie depuis le début de la remise des prix en 1973.

“Lionel Richie est cet artiste qui traverse tous les genres… qui est si polyvalent, vous ne pouvez même pas commencer à tout comprendre”, a déclaré Etheridge à Fox News Digital. “J’adore le fait qu’il soit intemporel et qu’il touche tout le monde. Tout le monde connaît Lionel Richie !”

Lorsqu’on lui a demandé qui était sa plus grande inspiration, Etheridge a souri et a répondu “ma femme”. Mais elle a également admis que Linda Wallem n’était pas sa seule influence.

“Mon inspiration vient de la vie, vient de toutes sortes de personnes – de l’art aux livres en passant par les films et la musique. Tout !” Etheridge a souri avant d’admettre en riant qu’elle chante presque tout sous la douche.

“Ce que j’ai entendu pour la dernière fois, à peu près”, a déclaré Etheridge.

Wallem est intervenu, ajoutant: “C’est génial” et a noté qu’Etheridge accepte, en fait, les demandes concernant la chanson qu’elle interprétera ensuite.