Melissa Etheridge réagit à la mort de David Crosby Mopays.com

Crédit d’image : Shutterstock

Musicien Mélissa Etheridge a rompu son silence sur David Crobyc’est la mort. “Je pleure la perte du père biologique de mon ami Beckett et Bailey, David”, a-t-elle écrit dans un post Instagram (vu ici) le soir du 19 janvier. “Il m’a donné le cadeau de la famille. Je lui serai éternellement reconnaissant, Django et Jan. Sa musique et son héritage inspireront de nombreuses générations à venir. Un vrai trésor.”

Mélissa, 61 ans, et le Byrds et Crosby, Stills et Nash fondatrice, décédée à l’âge de 81 ans le 19 janvier, étaient plus que de simples amis, comme elle l’a mentionné: David était Melissa et son partenaire d’alors Julie Cypherdonneur de sperme et père biologique de leurs deux enfants, Bailey et Becket. Melissa a révélé l’identité du père de ses enfants lors d’une interview époustouflante avec Pierre roulante en 2000. « Nous en avons tellement marre de ce secret. Cela vous épuise. Et garder ce grand secret va à l’encontre de la façon dont [Julie and I] choisissent de vivre nos vies – très ouvertement », a-t-elle expliqué à la publication (via MTV). Elle a également dit que c’était l’idée de Julie de demander à David de les aider dans leur parcours de parentalité.

Malheureusement, Beckett est décédée de façon inattendue en 2020 à l’âge de 21 ans en raison d’une surdose de drogue. “Aujourd’hui, j’ai rejoint les centaines de milliers de familles qui ont perdu des êtres chers à cause de la dépendance aux opioïdes”, a tweeté l’auteur-compositeur-interprète le 13 mai 2020. “Mon fils Beckett, qui n’avait que 21 ans, a eu du mal à surmonter sa dépendance et a finalement succombé à Aujourd’hui. Il manquera à ceux qui l’aimaient, sa famille et ses amis.”

“Mon cœur est brisé”, a-t-elle poursuivi. “Nous luttons avec ce que nous aurions pu faire d’autre pour le sauver, et à la fin, nous savons qu’il est maintenant hors de la douleur.”

Bien que David n’ait pas été impliqué dans la vie quotidienne de Beckett, il a riposté à un utilisateur de Twitter qui a affirmé qu’il “n’avait joué aucun autre rôle” dans la vie de Beckett à part être un donateur, par Divertissement ce soir. “Ce n’est pas vrai”, le hitmaker de “Eight Miles High” a répondu au tweet supprimé depuis.

Dans une interview d’octobre 2022, Melissa, qui a également un fils et une fille issus de sa relation avec Tammy Lynn Michaels, a déclaré qu’elle refusait de ressentir la honte de la mort de son fils. “Nous pouvons tous choisir chaque jour, que ce soit l’amour ou la peur, et mon fils a fait ses choix et j’ai fait de mon mieux en tant que mère et je ne vais pas me sentir coupable ou honteuse. Il ne voudrait pas que j’arrête et ruine ma vie à cause de ses choix”, a-t-elle déclaré. Page 6.

En plus de sa fille avec Melissa, David laisse dans le deuil son fils, Djangoqu’il partageait avec sa femme Jan Danseet un fils, Jacques Raymondet ses deux filles, Érika et Donovanil avait des relations précédentes.

