Melissa Etheridge, Gavin Rossdale et d’autres stars révèlent leur chanson préférée à chanter sous la douche

Les célébrités prennent conscience de ce qu’elles aiment chanter sous la douche.

Melissa Etheridge, Gavin Rossdale et d’autres stars ont partagé la vérité nue avec Fox News Digital. Etheridge a révélé que sa chanson préférée changeait en fonction de ce qu’elle écoutait juste avant de sauter dans la douche. Elle a dit qu’en ce moment, elle chantait “Never Gonna Give You Up” parce que son fils l’avait coincé dans la tête.

“Qu’est-ce que je chante sous la douche ? Tout ce que j’ai entendu pour la dernière fois”, a déclaré Etheridge. “Mon fils de 16 ans, Rick, m’a roulé récemment, et donc je ne t’abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais tomber.”

MELISSA ETHERIDGE RAPPELLE LE SOUTIEN D’OLIVIA NEWTON-JOHN LORS DE SA PROPRE BATAILLE CONTRE LE CANCER DU SEIN

L’épouse d’Etheridge, Linda Wallem, a expliqué que peu importe ce qu’Etheridge chante, elle sonne toujours bien, ajoutant “elle accepte les demandes, et c’est génial”.

Gavin Rossdale a révélé qu’il est plus susceptible de chanter l’une de ses propres chansons sous la douche, en particulier lorsqu’il travaille sur du nouveau matériel et essaie d’écrire plusieurs nouvelles chansons en même temps.

“Quelle que soit la chanson sur laquelle je travaille en ce moment. J’essaie d’écrire cette chanson pour les plus grands succès, donc je fredonne différentes chansons que j’ai en ce moment. J’espère que les bonnes montent au sommet, que vous ‘ J’entendrai la prochaine fois sur les AMA.”

La chanteuse country canadienne Mackenzie Porter a déclaré qu’elle choisirait très probablement “une chanson de Lizzo ou une chanson de Shania”, citant Shania Twain comme l’une de ses inspirations musicales. Ayant grandi au Canada, Porter a admiré Twain et son succès en tant qu’artiste country, expliquant qu’elle “a ouvert la voie à beaucoup de femmes dans le pays, mais aussi à beaucoup de femmes dans le pays canadien”.

L’actrice Roselyn Sánchez a déclaré que sa chanson pour chanter sous la douche était ” Stuck On You ” de Lionel Richie , affirmant que son amour pour la chanson et l’artiste remonte à son enfance.

“Je l’aime, je l’aime, je l’aime tellement ! J’ai grandi à Porto Rico et il était probablement mon chanteur préféré de tous les temps”, a déclaré Sánchez. “Je veux dire, ‘Collé sur toi.’ J’aime cet homme.”

Plutôt que de nous dire le titre de sa chanson de douche préférée, le chanteur principal du groupe de musique country Parmalee, Matt Thomas, s’est mis à chanter en chantant le refrain de “I Wanna Dance With Somebody” de Whitney Houston. Cela a provoqué le rire de son frère, le batteur du groupe Scott Thomas, et une petite harmonisation du guitariste principal Josh McSwain.

La chanteuse Gayle, qui a sorti son premier single en 2021, a révélé que sa meilleure chanson de douche est “Bejeweled” de Taylor Swift, en disant “c’est l’une de mes chansons préférées en ce moment”.

C’était un choix approprié, étant donné que Gayle est l’une des artistes qui ouvriront pour Swift lors de sa tournée très attendue Eras en 2023. Tout en parlant avec Fox News Digital, Gayle a évoqué la controverse entourant Ticketmaster et les difficultés pour les fans essayant d’obtenir des billets.

“Je ne sais pas comment fonctionne Ticketmaster, je ne connais rien au système, mais je comprends tout à fait pourquoi tant de gens veulent des billets pour le spectacle. Je serais exactement stressé aussi. Pour moi, c’est très compréhensible pourquoi il y a des problèmes, parce que rien de tel ne s’est jamais produit en ce qui concerne les émissions”, a déclaré Gayle. “J’aurais aussi du mal à acheter des billets si je n’étais pas sur scène.”

Dans un épisode de 2021 de “The Drew Barrymore Show”, la star de “Fifty Shades of Grey”, Jamie Dornan, a révélé que sa chanson préférée à chanter sous la douche était assez triste.

“Oh mon Dieu, oh, non, non, non, ne le dis pas”, a déclaré Dornan à Barrymore. “Je deviens très musical … C’est probablement ‘Send in the Clowns, Stephen Sondheim’. C’est triste, j’aime commencer ma journée avec une tristesse totale et construire à partir de là, ouais!”

Dornan a déjà parlé de son amour pour le théâtre musical, racontant à Entertainment Weekly en 2021 qu’il était censé jouer dans une comédie musicale cette année-là, mais en raison de son emploi du temps chargé, il a dû se retirer. Il a poursuivi en disant qu’il était “tout pour tester les limites de cette industrie” et explorer toutes les opportunités qui s’offrent à un acteur.

Lors du concert “We Can Survive” de RADIO.COM au Hollywood Bowl en 2019, la chanteuse “Singing in the Shower” Becky G a révélé sa chanson préférée à chanter sous la douche, à la demande des Jonas Brothers, en plaisantant d’abord que c’était une de “Burning Up” de leur chanson avant de lui donner la vraie réponse.

“J’aime les anciens, comme les chansons d’Etta James et les chansons que je peux juste aimer ceinturer au sommet de mes poumons et ne pas me soucier si elles sonnent vraiment folles”, a révélé Becky G. “Il y a une chanson d’Etta James qui s’appelle ‘All I Could Do Is Cry’. Cela semble très émouvant. C’est un peu comme une Adele qui pleure sous la pluie.”

Becky G a ensuite renversé la situation des frères, demandant quelles chansons ils chantaient tout en devenant parfaitement propre. Nick Jonas lui a dit qu’il aimait chanter “la version solo de ‘Les Misérables'”, incitant son frère Joe Jonas à plaisanter en disant qu’il aime chanter la version solo de “Cats”, mais il ne le fait pas. ‘ne “connaît aucune partie de la musique” et juste “go(es) ‘miaou’ pendant une heure et demie.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’icône de la musique Beyoncé Knowles a révélé à la mannequin devenue animatrice de talk-show, Tyra Banks, qu’elle aime chanter les chansons d’une autre légende de l’industrie de la musique.

“Je chante toujours sous la douche”, a déclaré Beyoncé. “Oui, une chanson de Whitney Houston. Je pense que c’est” I Will Always Love You “. Vous savez, parce qu’au début, c’est la belle réverbération dans l’acoustique de la douche. C’est tellement embarrassant, mais je le fais définitivement.

En 2016, l’ancienne danseuse et juge de “Dancing with the Stars”, Julianne Hough, a écrit sur son site Web que ses meilleures chansons à chanter sous la douche incluent “Let It Go” de “Frozen”, “Adore You” de Miley Cyrus et « Aimez-vous » de Justin Bieber.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il y a quelque chose dans le chant qui me fait me sentir si bien – surtout sous la douche où vous pouvez être totalement décomplexé et vraiment lâcher prise”, a écrit Julianne. “Peu importe comment vous parlez, essayez-le! Si vous essayez cela et que quelqu’un se plaint, vous pouvez simplement lui dire que c’est bon pour votre santé mentale.”