Melissa Etheridge dit qu’elle n’aura pas honte de l’overdose de son fils – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Mélissa Etheridge a révélé comment elle se débrouille actuellement avec son fils de Beckett mort d’une overdose à l’âge de 21 ans en 2020. Lors de l’ouverture de son émission off-Broadway, Ma fenêtrele 13 octobre, la légendaire musicienne a déclaré qu’elle avait pu se rendre dans un endroit où elle refusait de se sentir « coupable » ou « honteuse » du décès de Beckett et de sa lutte contre le trouble de l’abus d’opioïdes en « ayant une profonde croyance spirituelle que nous sommes tous faire nos propres choix », par Page 6.

“Nous pouvons tous choisir chaque jour, que ce soit l’amour ou la peur, et mon fils a fait ses choix et j’ai fait de mon mieux en tant que mère et je ne vais pas me sentir coupable ou honteuse”, a expliqué Melissa. “Il ne voudrait pas que j’arrête et ruine ma vie à cause de ses choix.”

La nouvelle perspective vient après que la chanteuse “Come to My Window” ait précédemment déclaré qu’elle luttait contre la culpabilité trois mois après la mort de Beckett. “Il y aura toujours cet endroit dans mon cœur et mon âme qui a un peu de” Oh, qu’est-ce que j’aurais pu faire ? Et est-ce ma faute s’il a fini comme ça ? et tout ce genre de choses », a-t-elle dit Pierre roulante en août 2020. “Et ça devient de plus en plus petit, parce que ça ne me sert plus, et là où il est maintenant, il ne veut certainement pas que je m’en charge.” a-t-elle déclaré au point de vente, ajoutant: “Alors, vous savez, si cela peut aider des parents qui pourraient se torturer avec ça … Je crois que la vie est censée être vécue avec autant de joie que possible.”

Melissa a partagé Beckett avec son ex Julie Cypher. L’ancien couple partage également sa sœur aînée Bailey. Beckett et Bailey sont les enfants biologiques de l’amie proche et célèbre musicienne de Melissa. David Croby. La fratrie a été accueillie par insémination artificielle. Melissa est également mère de jumeaux de 15 ans, fils Meunier et fille Johnnieavec ex Tammy Lynn Michaels. Actuellement, Melissa est mariée au producteur Linda Wallemqu’elle a épousé en 2014.

