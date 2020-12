Melissa Caddick (photo) a disparu de sa maison familiale le 12 novembre et n’a pas été vue depuis plus d’un mois

L’enquêteur en chef sur l’inconduite financière présumée de Melissa Caddick a averti qu’elle pouvait décoller à court terme à l’étranger et compromettre leur enquête.

Cette alarme a été déclenchée à peine trois jours avant que la riche femme d’affaires de Sydney, 49 ans, ne disparaisse sans laisser de trace de son domicile à Dover Heights le mois dernier, selon des documents judiciaires.

Daily Mail Australia a obtenu des documents judiciaires qui révèlent à quel point le chien de garde financier ASIC était préoccupé par le fait que Mme Caddick était un risque de fuite dans les 72 heures précédant sa disparition.

Dans un affidavit sous serment le 9 novembre, la principale enquêteuse Isabelle Lucy Allen a exprimé son inquiétude concernant les fréquents voyages à l’étranger de Mme Caddick et ses paiements aux États-Unis.

Mme Allen s’inquiétait de la façon dont Mme Caddick avait volé à l’étranger quelque 25 fois entre 2009 et août 2020 – dont 13 voyages aux États-Unis, où elle se vantait d’avoir un appartement de vacances cinq étoiles dans le terrain de jeu pour enfants riche d’Aspen, au Colorado.

Pendant ce temps, les enquêteurs de l’ASIC ont également été troublés par le fait que Mme Caddick possède un compte bancaire ne contenant que des dollars américains. La femme d’affaires a versé 340 000 $ sur le compte en août – qui a ensuite mystérieusement disparu.

L’ASIC était suffisamment préoccupée pour que les enquêteurs aient demandé des ordonnances de la Cour fédérale de confisquer le passeport de Mme Caddick et de geler ses avoirs le 10 novembre.

La responsable du dossier, Mme Allen, a déclaré au tribunal dans son affidavit: « Je suis préoccupé par l’historique de Mme Caddick de déplacements fréquents et de paiements aux États-Unis qu’elle a la capacité et les moyens de voyager à court préavis. »

Il était vital pour Mme Caddick de rester en Australie pour protéger les investisseurs et aider à l’enquête, a déclaré Mme Allen.

« Les enquêtes de l’ASIC peuvent être compromises si elle ne reste pas en Australie et n’est pas en mesure d’aider à l’enquête. »

Je crains … qu’elle ait la capacité et les moyens de voyager à court préavis

Un juge a approuvé les ordonnances du tribunal et la police a fait une descente au domicile de 6,1 millions de dollars de Mme Caddick à Dover Heights le même jour.

Deux jours plus tard, le 12 novembre, Mme Caddick a mystérieusement disparu.

On a dit aux détectives qu’elle était peut-être allée faire son jogging matinal vers 5h30.

Cependant, ils ne l’ont pas encore vue courir le long de son itinéraire habituel ce matin-là sur les caméras de vidéosurveillance locales.

Des amis inconnus de Mme Caddick ont ​​également mis en doute la demande de jogging du matin, disant au Sydney Morning Herald qu’elle avait récemment subi une blessure à la cheville et qu’elle ne travaillait que sur le tapis roulant dans son gymnase à domicile.

Mme Caddick se blottit dans le salon lors d’une escapade de luxe fidjienne en 2017. Le tribunal a appris qu’elle avait voyagé à l’étranger 25 fois entre 2009 et août 2020, selon Border Force

10 novembre: La Cour fédérale ordonne la confiscation du passeport de Mme Caddick et le gel de ses avoirs

8 septembre 2020: ASIC ouvre une enquête sur Melissa Caddick et sa société Maliver Pty Ltd

La disparition de Mme Caddick a compliqué l’enquête de l’ASIC, étant donné que les enquêteurs ne peuvent plus s’asseoir et l’interroger.

Pour aggraver les choses, Mme Caddick était la seule administratrice et actionnaire de son entreprise, Maliver Pty Ltd.

Elle est probablement la seule personne qui sait vraiment comment toute l’entreprise fonctionnait.

Mais les enquêtes de juricomptabilité de l’ASIC se poursuivent et la Cour fédérale a appris cette semaine qu’un flot d’investisseurs se sont manifestés depuis sa disparition très médiatisée, affirmant qu’ils étaient dus jusqu’à 13,1 millions de dollars.

Jusqu’à présent, l’ASIC a découvert un prétendu stratagème dans lequel Mme Caddick aurait abusé des fonds des investisseurs, après les avoir attirés avec la perspective de rendements éblouissants.

Elle aurait créé de faux relevés de portefeuille CommSec pour ses clients afin de les impressionner par la richesse qu’elle générait pour eux.

Un investisseur a montré à Daily Mail Australia un document que lui et sa femme avaient reçu de Mme Caddick, affirmant qu’ils avaient récolté un énorme rendement de 257% sur leurs actions.

Les investisseurs pensent que l’entreprise de Mme Caddick fonctionnait comme un stratagème de Ponzi – où d’anciens clients recevaient des «retours» de l’argent des nouveaux investisseurs auxquels elle s’était inscrite.

L’ASIC a accusé Mme Caddick – qui avait 29 comptes bancaires – d’avoir utilisé plus de 690 000 $ d’investisseurs pour payer sa facture de carte de crédit American Express.

Des documents judiciaires indiquent qu’elle a accumulé des dépenses à cinq chiffres pour des produits de luxe tels que Dior, Chanel et Canturi en utilisant cette carte.

Missing Mme Caddick avait un goût pour les vêtements de luxe et les bijoux de créateurs et a accumulé des dépenses à cinq chiffres pour des produits de luxe tels que Dior, Chanel et Canturi en utilisant