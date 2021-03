Melissa Caddick a souscrit une police d’assurance-vie, mais son mari, Anthony Koletti, obtiendra-t-il un paiement?

Melissa Caddick a peut-être laissé derrière elle une bouée de sauvetage d’un million de dollars pour son mari au chômage, tout comme Anthony Koletti et sa famille risquent d’être expulsés de ses propriétés.

Daily Mail Australia peut révéler que l’escroc de Sydney – dont le pied perdu a été retrouvé échoué sur une plage isolée – a déboursé au moins 120 dollars par mois sur une police d’assurance-vie.

Le paiement régulier de Caddick a été révélé par son frère Adam Grimley dans des documents judiciaires où il a comptabilisé les frais de subsistance de sa famille après sa disparition en novembre.

Il a été confirmé vendredi que certains des restes décomposés de Caddick avaient été retrouvés dans une chaussure de course Asics échouée sur une plage près de Tathra, sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud.

D’autres restes humains qui se sont également échoués le long de la côte récemment – y compris des os et de la chair de l’estomac – subissent des tests médico-légaux pour voir s’ils sont de Caddick.

Si Caddick a nommé les membres de sa famille comme bénéficiaires de sa police d’assurance, cela pourrait être une contribution essentielle au bien-être du coiffeur et mari DJ M. Koletti, de son fils adolescent et de ses parents âgés Ted et Barbara.

Melissa Caddick avec son mari Anthony Koletti. Daily Mail Australia peut révéler que Caddick payait une assurance-vie avant sa disparition de son domicile à Dover Heights vers le 11 novembre – mais les détails exacts de la police ne sont pas connus

Caddick a disparu de sa maison de 6,1 millions de dollars à Dover Heights (à gauche) vers le 11 novembre. Les investisseurs de sa société, Maliver Pty Ltd, demandent qu’elle soit vendue

Un document déposé par la Cour fédérale par le frère de Caddick, Adam Grimley, estimait « une assurance-vie pour MC (Melissa Caddick) » à 120 $ par mois

Les détails précis de la politique de Caddick ne sont pas connus. Cependant, une étude de Finder.com.au révèle qu’une personne moyenne de 50 ans avec une assurance-vie paie un peu moins de 120 $ par mois pour une couverture d’un million de dollars.

La famille de Caddick vit chacune dans les deux propriétés de Caddick – son manoir à flanc de falaise de 6,1 millions de dollars Dover Heights et son penthouse Edgecliff de 2,5 millions de dollars.

Les investisseurs de la société de Caddick veulent que ses séquestres vendent les propriétés pour récupérer une partie des plus de 20 millions de dollars que le fraudeur aurait extorqués.

La révélation de la police d’assurance-vie soulève de nombreuses questions avec peu de réponses claires.

Les investisseurs pourraient-ils revendiquer un droit au produit? Qui Caddick a-t-il proposé pour obtenir un paiement? Et le suicide est-il couvert par la politique de Caddick?

Contrairement à la croyance populaire, de nombreux assureurs couvrent en fait le suicide – comme la police principale a dit qu’ils soupçonnaient la mort de Caddick.

«La plupart des assureurs-vie offrent une forme de couverture si la personne assurée (la personne couverte par la police) décède par suicide», a déclaré l’expert en assurance du Finder Taylor Blackburn.

« Cependant, il y a généralement une période d’exclusion de 13 mois après la première souscription de la police où la couverture ne s’appliquera pas.

«Ceci est utilisé pour décourager les gens de souscrire une assurance-vie et de se suicider peu de temps après.

Bien sûr, la cause de la mort présumée de Caddick n’est pas encore connue – la police n’a pas encore exclu le jeu déloyal alors que les agents rédigent un rapport pour le coroner de l’État.

Le pied décomposé de Caddick a été retrouvé dans une Asics Gel Nimbus 22 grise et blanche sur la plage de Bournda, à environ 550 km au sud de Dover Heights, l’avant-dernier dimanche.

Deux os ont été retrouvés sur une plage près de l’endroit où le pied en décomposition de la conwoman disparue Melissa Caddick a été découvert la semaine dernière

D’autres restes humains ont été trouvés le long du littoral depuis la découverte de la chaussure de Caddick – y compris de la chair trouvée à Mollymook, des os sur la plage de Turra et des restes ressemblant à des intestins à Cunjurong Point. Seul le pied a été confirmé comme parmi les restes de Caddick

Dans une intervention inhabituelle lundi, le surintendant de la police de NSW, Joe McNulty, le commandant du commandement maritime de l’État, a déclaré que la chaussure Asics Gel Nimbus 22 de Caddick ne semblait pas avoir été dans l’eau au cours des trois derniers mois.

« Quelque chose dans l’eau pendant aussi longtemps, disons un peu de flotsam ou de jetsam qui se lave sur le rivage, a une croissance verte dessus », a déclaré M. McNulty au Daily Telegraph.

«Au premier examen, la chaussure ne semble pas avoir été dans l’eau depuis trois mois.

«La chaussure a besoin d’une analyse approfondie pour voir combien de temps elle est restée dans l’eau. C’est un indice vital où, espérons-le, la biologie marine peut apporter des réponses.

M. McNulty a également déclaré au journal qu’il n’était pas au courant d’un cas où quelqu’un aurait plongé dans l’eau à Sydney et aurait été retrouvé si loin sur la côte.

La chaussure a été retrouvée par des campeurs dimanche dernier à Bournda Beach près de Tathra, vers la frontière victorienne – à environ 550 km au sud de sa maison de Dover Heights.

La police de l’eau avait parcouru la mer près des falaises est de Sydney immédiatement après la disparition de Caddick le 11 novembre et n’a trouvé aucun signe de Caddick.

Pendant ce temps, des documents bancaires séparés saisis par les enquêteurs ont révélé que Caddick effectuait des paiements réguliers à Asteron Life, une importante société d’assurance-vie et de protection du revenu.

Daily Mail Australia a révélé ce week-end que Melissa Caddick était la covergirl d’un magazine du secteur financier en 2003. Elle a travaillé pour un cabinet de planification tout à fait légitime, Wise Financial, et a même détenu une licence australienne de services financiers en 2004.

Quelque 16526 $ ont été versés à l’entreprise à partir de l’un de ses comptes bancaires Qantas, entre août 2019 et juillet 2020, selon des documents judiciaires.

La raison pour laquelle les paiements étaient spécifiquement n’était pas détaillée.

Dans la paperasse du tribunal, M. Grimley a également déclaré que Caddick avait payé quelque 2000 dollars par mois en protection du revenu, un type d’assurance qui permet de garder les liquidités en circulation si vous êtes malade ou invalide et incapable de travailler.

Le Daily Mail Australia a contacté les destinataires de la succession de Caddick et d’Asteron Life pour commentaires lundi.