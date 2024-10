Melissa Barrera et Brian d’Arcy James au casting de la série thriller Simu Liu

La prochaine série de thrillers de Simu Liu chez Peacock est en train de développer son casting.

Variété a appris que Melissa Barrera (« In the Heights », « Scream » V et VI), Sinclair Daniel (« The Other Black Girl », « Insidious : The Red Door »), Brian d’Arcy James (« Spotlight », « 13 Reasons Why »), Mark O’Brien (« City on a Hill », « Ready or Not ») et Kathleen Chalfant (« Wit », « The Affair ») apparaîtront tous aux côtés de Liu dans la série. Ils joueront respectivement Michelle, Parker, John Moira, Cobb et St. George.

La série sans titre a été reprise chez Peacock en février. Le journal officiel déclare : « Cinq minutes plus tard, un analyste du renseignement américain de première génération, Alexander Hale (Liu), se rend compte que son cerveau a été piraté, donnant aux auteurs l’accès à tout ce qu’il voit et entend. Pris entre son agence obscure et des hackers inconnus, il doit maintenir une performance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour débusquer les responsables et prouver où se situe son allégeance.»

Barrera est remplacé par Sugar 23, WME, imPRint et Gang Tyre. Daniel est remplacé par Nicolosi & Co., Entertainment 360 et Bloch Law. d’Arcy James est remplacé par Gersh, Thruline Entertainment et PRStudio. O’Brien est remplacé par Thruline Entertainment, UTA, The Characters Talent Agency et Lichter Grossman. Chalfant est repris par DGRW et AMT Artists.

Thomas Brandon est le créateur de la série et sera également producteur exécutif et co-showrunner. Jennifer Yale est également co-showrunner et productrice exécutive. Liu sera producteur exécutif en plus de jouer le rôle principal. James Wan, Michael Clear et Rob Hackett produisent via Atomic Monster, aux côtés de Mark Winemaker. Jet Wilkinson sera producteur exécutif en plus de réaliser les deux premiers épisodes. UCP est le studio.