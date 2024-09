Melissa Aviles-Ramos, nouvelle chancelière des écoles de New York, prendra la relève après la retraite de David Banks

NEW YORK (WABC) — La prochaine chancelière des écoles de la ville de New York a été officiellement annoncée : il s’agit de Melissa Ramos dans une école du Bronx mercredi après-midi.

Cette décision intervient après que le chancelier David Banks a annoncé mardi qu’il prendrait sa retraite à la fin de l’année civile après près de 40 ans de service public dans les écoles de New York.

Ramos prendra les rênes de Banks à partir du 1er janvier – et elle n’est pas étrangère à la ville ou à l’administration Adams.

Elle est la responsable latino et hispanophone la plus haut placée des écoles publiques de la ville de New York. Ramos a travaillé avec le ministère de l’Éducation pendant deux décennies à plusieurs postes – d’enseignante jusqu’à surintendante adjointe.

Elle a même travaillé pour Banks en tant que chef de cabinet avant qu’il ne la nomme à ce poste.

« Devenir chancelier du plus grand district scolaire du pays est le travail ultime pour un éducateur de longue date », a déclaré Ramos. « En tant qu’ancienne enseignante et mère d’un élève d’une école publique, je crois fermement en notre travail et au maintien de la stabilité pendant cette transition. Sous ma direction, nous continuerons de renforcer nos soutiens aux élèves handicapés et aux apprenants multilingues, d’améliorer les taux de maîtrise de l’alphabétisation et des mathématiques de notre ville, d’aider nos élèves plus âgés à se frayer un chemin vers un avenir brillant et de garantir la sécurité de nos écoles. Je suis très reconnaissante du leadership du chancelier Banks et je remercie le maire Adams de m’avoir confié la poursuite du travail commencé sous son mandat. »

Le maire Eric Adams a déclaré que Ramos est un éducateur de longue date qui possède un engagement farouche envers l’éducation publique.

« Je remercie le chancelier Banks pour son dévouement inlassable envers les familles de New York et pour ce que nous avons accompli ensemble au cours des trois dernières années », a déclaré Adams. « De la transformation de la façon dont nos enfants lisent, à l’amélioration des résultats en mathématiques et en fin d’études, en passant par la mise en place de dépistages universels de la dyslexie, parmi les meilleurs du pays, et l’élargissement spectaculaire de l’accès à l’éducation de la petite enfance, entre autres réalisations majeures, nous avons apporté des résultats aux familles de New York sous la direction du chancelier Banks et nous nous réjouissons de poursuivre ce leadership sous la direction du chancelier Aviles-Ramos. »

Banks a déclaré qu’il discutait avec le maire de sa démission depuis « probablement le début de l’été ». Il a qualifié la retraite à la fin de l’année scolaire de « idée romantique », mais a déclaré qu’après 40 ans, il n’avait plus d’énergie.

Ce remaniement intervient au milieu d’une série d’enquêtes sur l’administration Adams.

Alors que Banks se retire du rôle qu’il occupe depuis près de trois ans, une enquête fédérale pour corruption est en cours qui a conduit les agents à saisir ses appareils, ceux de sa partenaire, la première adjointe au maire Sheena Wright, et de ses deux frères, les adjoints au maire Philip Banks et Terence Banks.

Le départ de Banks s’ajoute désormais à une liste d’autres hauts fonctionnaires qui ont annoncé qu’ils quitteraient leur poste au sein de l’administration Adams.

Parmi ces personnes figurent le commissaire de police Edward Caban, la conseillère juridique en chef d’Adams Lisa Zornberg et, cette semaine, le commissaire à la santé d’Adams Ashwin Vasan a également annoncé son départ. Rien n’indique que Vasan soit impliqué dans une quelconque enquête.

Adams a donné son avis sur la porte tournante des sorties.

« Ils viennent, ils servent, ils produisent un produit de grande qualité, et puis vous continuez », a déclaré Adams. « Vous savez, être au gouvernement et être constamment submergé par les demandes, c’est épuisant. Et je pense que le droit des gens, lorsqu’ils terminent leur temps de service, de faire autre chose, c’est excellent. »

