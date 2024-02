Melinda Wilson, épouse du musicien Brian Wilson, est décédée à 77 ans

NEW YORK — Melinda Ledbetter Wilson, l’épouse de longue date et manager de Brian Wilson, à qui le co-fondateur des Beach Boys attribue souvent la stabilisation de sa vie célèbre et troublée, est décédée à 77 ans.

Wilson est décédé mardi au domicile du couple à Beverly Hills, en Californie, a annoncé Brian Wilson en ligne. La porte-parole de Brian Wilson, Lauren Mele, a déclaré mercredi qu’elle était décédée « subitement », mais aucun autre détail n’était disponible.

« Nos cinq enfants et moi sommes en larmes. Nous sommes perdus », a écrit Brian Wilson sur son site web. « Melinda était plus que ma femme. Elle était ma sauveuse. Elle m’a donné la sécurité émotionnelle dont j’avais besoin pour faire carrière. Elle m’a encouragé à faire la musique qui me tenait le plus à cœur. Elle était mon point d’ancrage. Elle était tout pour nous. S’il vous plaît, faites une prière pour elle.

Dans « Love and Mercy », le film de 2014 sur Wilson qui s’inspire en partie des souvenirs de Melinda Wilson, elle est interprétée par Elizabeth Banks.

Melinda Ledbetter était originaire de Pueblo, dans le Colorado, qui a grandi à Whittier, en Californie, et a travaillé pendant des années comme mannequin avant d’accepter un emploi de représentante commerciale chez un concessionnaire Cadillac à Los Angeles. Un jour, au milieu des années 1980, Brian Wilson est arrivé et cherchait à acheter une voiture. Comme il l’a rappelé dans ses mémoires de 2016, « Je suis Brian Wilson », il a été immédiatement attiré par Ledbetter et impressionné par le fait qu’elle ne le traitait pas comme une célébrité.

“Melinda m’a regardé droit dans les yeux quand je me présentais, est restée calme, n’a fait ni l’une ni l’autre, et cela m’a fait me sentir normal”, a-t-il écrit.

Wilson, l’un des musiciens les plus vénérés au monde, a été aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie qui ont bouleversé sa carrière dans les années 1960 et l’ont rendu dépendant des autres. Au moment où il a rencontré Ledbetter, Wilson était sous la surveillance étroite du psychologue Dr Eugene Landy, qui, selon Ledbetter et d’autres, l’exploitait et le maltraitait. Elle et Landy se sont disputés pendant des années avant que Landy ne se voie interdire tout contact avec Wilson en 1992.

Quatre ans plus tard, elle et Wilson se sont mariés. (Brian Wilson était auparavant marié à Marilyn Rovell, avec qui il a eu des filles Carnie et Wendy, qui font partie du groupe vocal Wilson Phillips qui s’est vendu à des millions de dollars).

Melinda Wilson a été citée par son mari et d’autres pour lui avoir fourni un traitement médical approprié et pour avoir encouragé son mari à terminer son chef-d’œuvre des années 60, “Smile”. Dans une interview accordée au Washington Post en 2007, elle a déclaré qu’elle était en mesure d’aider Wilson parce qu’il était prêt à s’aider lui-même.

“J’étais au bon endroit au bon moment”, a-t-elle déclaré. “C’est comme le concept selon lequel vous pouvez mener un cheval à l’eau mais vous ne pouvez pas le faire boire.”