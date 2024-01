Melinda Wilson, épouse de Brian Wilson, décédée à 77 ans

J. Merritt/FilmMagic

Melinda Wilson, épouse de Brian Wilson des Beach Boys, mère de ses cinq plus jeunes enfants et architecte clé de son retour, est décédée mardi pour des causes inconnues. Elle avait 77 ans.

“Mon coeur est brisé,” Brian Wilson a écrit dans un communiqué. « Nos cinq enfants et moi sommes en larmes. Nous sommes perdus. Melinda était plus que ma femme. Elle était ma sauveuse. Elle m’a donné la sécurité émotionnelle dont j’avais besoin pour faire carrière. Elle m’a encouragé à faire la musique qui me tenait le plus à cœur. Elle était mon point d’ancrage. Elle était tout pour nous. S’il vous plaît, faites une prière pour elle.

Melinda Wilson a rencontré Brian Wilson en 1986 alors qu’elle travaillait chez un concessionnaire Cadillac à Los Angeles. À l’époque, Brian était largement éloigné de sa famille et de ses camarades de groupe. Le psychologue Dr Eugene Landy contrôlait presque tous les aspects de sa vie. “Il a été appelé à l’aide et je pense qu’au départ, il a aidé”, a déclaré Melinda à Larry King en 2004. “Il a aidé Brian à perdre du poids. Il a aidé Brian à prendre à nouveau soin de lui physiquement. Au fil du temps, il est devenu très captif de Brian. Brian était avant tout un prisonnier.

Avec l’aide significative de Melinda, Brian a finalement pu rompre légalement tous ses liens avec Landy et commencer une vie avec elle. Ils se sont mariés en 1995 et ont adopté cinq enfants. Peu de temps après le mariage, Brian a recommencé à enregistrer de la musique et à tourner sous son propre nom. Elle était à ses côtés pendant tout cela.

“Il venait d’une famille incroyablement dysfonctionnelle” Melinda Wilson a dit Le Chicago Tribune en 1998. « Son père était violent, son père était maltraité. Et Brian aurait dû aussi être un agresseur. Au lieu de cela, Brian s’est simplement retiré. Il n’a jamais été impliqué avec ses enfants. Aujourd’hui, même si la musique reste extrêmement importante pour lui, il a appris qu’il y a l’amour, la famille. Je me demande juste à quoi aurait ressemblé la musique s’il avait eu ça plus tôt, ce qu’il aurait pu faire s’il avait eu une famille aimante et solidaire autour de lui depuis le début.

Melinda Kae Ledbetter a grandi à Whittier, en Californie. Elle a été mannequin commerciale pendant 16 ans avant de commencer à travailler comme concessionnaire Cadillac. «Je connaissais les Beach Boys», a-t-elle déclaré à Larry King. « Mais je ne savais pas que Brian était le génie derrière les Beach Boys qui ont grandi en Californie. J’ai toujours pensé que Dennis était mignon, son frère.

Tendance

En 2014, Elizabeth Banks a interprété Melinda dans le biopic Amour et Miséricorde. “Je ne savais pas à quel point ce serait difficile [to watch it]” Melinda Wilson a déclaré à ABC. «Je pense que j’étais plus nerveux que lui quand je l’ai emmené voir, et après, j’ai dit : ‘Alors, qu’en as-tu pensé ?’ Et il dit : ‘Oh, c’était vraiment bien pire dans la vraie vie.’

Les cinq enfants de Brian et Melinda ont également publié une déclaration publique à l’annonce de sa mort : « Elle n’était pas seulement un mannequin, la sauveuse de notre père et une mère, elle était une femme dotée de son esprit et ayant pour mission d’améliorer tous ceux qu’elle avait. touché. Elle nous manquera mais chérirons tout ce qu’elle nous a appris. Comment prendre soin de la personne à côté de vous sans rien attendre en retour, comment trouver la beauté dans les endroits les plus sombres et comment vivre la vie comme vous-même, avec honnêteté et fierté. On t’aime maman.”